Chuyên gia hé lộ hậu trường tạo nên lễ diễu binh rực rỡ trên VTV

Anh Trương Huyền Đức (áo đỏ) tinh chỉnh các máy quay để có chất lượng hình ảnh đồng nhất.

Sáng 2/9, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Bên trong phòng điều khiển kỹ thuật, anh Trương Huyền Đức - chuyên gia chỉnh màu - là người góp phần mang đến những thước phim sắc nét, hình ảnh chỉn chu trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Đức cho biết anh cảm thấy "vinh dự khi được tham gia sự kiện trọng đại của đất nước" và "nhẹ nhõm khi nhận được phản hồi tích cực từ khán giả".

"Công việc của tôi chỉ là một phần nhỏ trong tập thể lớn gồm VTV, Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) và các đối tác. Nhưng tôi tự hào vì đã hoàn thành vai trò của mình trong ngày Tết Độc lập đầy thử thách và ý nghĩa", anh nói.

Hậu trường chỉnh màu

Con đường đến với nhiệm vụ lần này khá tình cờ với anh Trương Huyền Đức. Thông qua nghệ sĩ chỉnh màu Tô Quang Định, VTV gửi lời mời hợp tác. Khi đó, anh Đức đang gấp rút hoàn thiện hậu kỳ bộ phim Tử Chiến Trên Không của Điện ảnh Công an Nhân dân.

"Ban đầu, tôi hơi lo lắng vì lịch làm việc quá dày đặc. Nhưng khi nhà sản xuất bộ phim lên tiếng hỗ trợ, tôi không còn lý do gì để từ chối. Khi Tổ quốc cần, tôi sẽ luôn sẵn sàng", anh chia sẻ.

Khối lượng công việc tại A80 có quy mô đặc biệt. Anh cho biết 10 ngày cuối tháng 8, đặc biệt trước buổi tổng duyệt 30/8, là giai đoạn khá căng thẳng.

Để có những khung hình chất lượng trên sóng, anh Đức cùng cộng sự phải miệt mài cân chỉnh hơn 70 máy quay đặt tại nhiều vị trí trọng điểm: từ booth truyền hình, các xe màu quanh Quảng trường Ba Đình đến cả sân vận động Mỹ Đình.

"Mỗi máy quay đều được tinh chỉnh bằng cách thay đổi trực tiếp thông số trên CCU với Ikegami Broadcast và Sony Broadcast, hoặc trên thân máy với Sony Cinema Line và DJI", anh tiết lộ.

Bằng sự kết hợp giữa thiết bị, kinh nghiệm và "cảm màu" của người làm nghề, anh cùng nhóm kỹ thuật đã tìm được thông số chung, đảm bảo hình ảnh đồng bộ trên sóng.

Anh Đức (giữa) chụp ảnh cùng đồng nghiệp khi làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà anh Đức và ê-kíp gặp phải chính là thời tiết Hà Nội thất thường. Những cơn mưa bất chợt rồi nắng gắt liên tiếp từ sơ duyệt, tổng duyệt cho đến ngày đại lễ đã khiến công việc thêm phần thách thức.

"May mắn là VTV đã chuẩn bị và hỗ trợ tối đa về điều kiện làm việc, nhờ đó áp lực phần nào được giảm bớt", anh nói.

...

Là gương mặt quen thuộc trong giới nghệ thuật với vai trò chuyên gia đồ họa, từng tham gia nhiều dự án điện ảnh lớn, anh Đức cho rằng kinh nghiệm làm phim mang đến một góc nhìn khác. Theo anh, trong điện ảnh, yếu tố kỹ thuật có thể hoàn hảo nhưng chưa chắc đã chạm đến khán giả.

Vì vậy, khi tham gia A80, anh ưu tiên điều chỉnh hệ thống màu sắc của máy quay khác quy chuẩn để mang đến hình ảnh tươi sáng, rực rỡ và gần gũi, qua đó truyền tải trọn vẹn thông điệp "Quân đội Việt Nam là Quân đội nhân dân".

Nỗ lực của tập thể

Dù chất lượng hình ảnh trong lễ diễu binh 2/9 được đánh giá cao, anh Trương Huyền Đức thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều điều chưa trọn vẹn. Thời tiết biến động ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, vì là truyền hình trực tiếp, ê-kíp buộc phải đặt sự an toàn tín hiệu lên hàng đầu thay vì thử nghiệm kỹ thuật phức tạp.

Điều khiến anh Đức tự hào nhất không nằm ở cá nhân, mà ở nỗ lực chung của tập thể. Anh nhấn mạnh sự hỗ trợ và động viên từ lãnh đạo VTV cùng đồng nghiệp đã góp phần quan trọng vào thành công.

Với anh Đức, thành công lớn nhất chính là khi khán giả được thưởng thức những hình ảnh trọn vẹn, bởi "không có ngôi sao nào sáng hơn ngôi sao trên Quốc kỳ".

Anh Đức và cộng sự bên trong phòng kỹ thuật, chỉnh sửa các thông số kỹ thuật màu khi phát trực tiếp trên sóng VTV.

Sau đại lễ 2/9, tên tuổi anh Đức bất ngờ được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Với anh, điều này còn mang ý nghĩa đặc biệt.

"Không phải vì trò đùa hay tranh cãi, mà vì một nhiệm vụ mang lại niềm vui cho khán giả trong dịp thiêng liêng. Tôi hy vọng đây chỉ là khởi đầu cho nhiều niềm vui khác nữa", anh bộc bạch.

Nói về những dự định sắp tới, anh Đức cho biết sẽ tập trung tối ưu chất lượng cho bộ phim Tử Chiến Trên Không chuẩn bị ra mắt, bởi "đây là một dự án điện ảnh giàu ý nghĩa, tiếp nối tinh thần hào hùng của những ngày vui này".

"Xa hơn, tôi mong có thời gian và điều kiện để tổ chức workshop, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân sau hơn 20 năm gắn bó với ngành giải trí và sáng tạo", anh nói.

Tác giả: Minh Vũ

Ảnh: Tô Quang Định

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn