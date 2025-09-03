Báo chí Trung Đông đưa tin Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Các báo như Al-Khaleej, Al-Bayan và Egypt Press đã đưa tin về việc hàng chục nghìn người dân, nô nức tập trung tại thủ đô Hà Nội, để tham dự cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày độc lập của đất nước.

Báo chí khu vực Trung Đông đưa tin về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam



Báo chí khu vực đăng tải thông tin về quy mô của buổi lễ, với sự tham gia của khoảng 40.000 quân nhân và dân sự, cùng các loại vũ khí hiện đại như máy bay chiến đấu, trực thăng, xe tăng, tên lửa, tàu chiến và tàu ngầm.

... Báo chí khu vực Trung Đông đưa tin về Lễ kỷ niệm



Các bài báo cũng đánh giá cao quan hệ đối ngoại rộng mở của Việt Nam, tăng cường quan hệ đối tác ngay cả với những cựu thù, cho rằng đây là cách tiếp cận độc đáo. Về kinh tế, Việt Nam đỉnh cao là mức tăng trưởng vượt 7% vào năm 2024, một trong những mức tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực.

Tác giả: Minh Ngô

Nguồn tin: Báo VOV