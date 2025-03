Chuyển biến tích cực sau tiếp nhận chức năng quản lý về cai nghiện ma tuý trên địa bàn Hà Tĩnh

Ngay sau khi tiếp nhận bàn giao, Công an Hà Tĩnh đã khẩn trương triển khai ngay công việc, bước đầu không để gián đoạn, ngắt quãng, bảo đảm chế độ, chính sách không gây ảnh hưởng tới công tác cai nghiện và tâm lý của học viên tại cơ sở.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hà Tĩnh đóng tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, với tinh thần tích cực, khẩn trương, theo phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Công an tỉnh, cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý được phân công phụ trách Cơ sở đã nhanh chóng tiếp cận và làm quen với công việc.

“Mặc dù đây là nhiệm vụ mới, nhưng ngay từ những ngày đầu, CBCS Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khắc phục mọi khó khăn tiếp nhận ngay các vị trí công tác; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cán bộ, công nhân viên bộ máy cũ để quản lý, vận hành một cách hiệu quả nhất, đảm bảo duy trì hoạt động bình thường của cơ sở, đặc biệt là công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc và điều trị cho học viên tại cơ sở”- đồng chí Trung tá Nguyễn Thanh Sỹ, Trưởng cơ sở cai nghiện tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hà Tĩnh hiện đang quản lý 120 học viên, trong đó có 106 học viên cai nghiện bắt buộc và 14 học viên cai nghiện tự nguyện. Thực hiện chủ trương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, tài sản hiện có và 6 công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Cơ sở để duy trì hoạt động. Đồng thời, triển khai hiệu quả các phương án, nâng cấp, cải tại cơ sở vật chất, bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác, thực hiện tuần tra canh gác, bảo vệ an ninh, an toàn cơ sở trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, nhờ đó bước đầu đã tạo được tâm lý ổn định cán bộ, công nhân viên và học viên yên tâm cai nghiện.

“Thời gian mới đầu vào cơ sở cai nghiện bản thân tôi có phần lo lắng, tuy nhiên gần đây khi được lực lượng Công an tiếp quản, tận tình hướng dẫn, động viên, các hoạt động đều được duy trì, chế độ lao động, ăn nghỉ, sinh hoạt đều được đảm bảo nên học viên cai nghiện như chúng tôi đã phần nào an tâm, tập trung cải tạo tốt, chấp hành nghiêm các quy định của trại để sớm trở thành công dân có ích cho xã hội”, một học viên cai nghiện tại cơ sở chia sẻ.

Sau khi tiếp nhận, để không làm gián đoạn hoạt động cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại cơ sở, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của Cơ sở cai nghiện trước đó để tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ từ tiếp nhận phân loại học viên, sàng lọc, đánh giá, phân loại, xác định tình trạng nghiện; tổ chức thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, phối hợp tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề, tạo việc làm… tất cả được thực hiện có bài bản, hiệu quả, bảo đảm mọi hoạt động diễn ra bình thường như trước đây, không để gián đoạn, ngắt quãng, bảo đảm chế độ, chính sách cho các học viên đang cai nghiện.

Anh Nguyễn Đình Bằng, cán bộ hợp đồng của cơ sở cai nghiện, trước đây từng là cán bộ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh khẳng định: “Việc giao cho lực lượng Công an tiếp quản nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma tuý và sau cai nghiện ma tuý là một chủ trương đúng đắn, bước đầu đã cho thấy chuyển biến tích cực, từ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở đến tính chính quy, nghiệp vụ trong từng khâu quản lý, nhờ đó tạo được tâm lý ổn định, phấn chấn cho cán bộ, công nhân viên và học viên tại cơ sở”.

Việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Công an tỉnh là một bước chuyển giao quan trọng thể hiện sự đồng bộ, xuyên suốt trong công tác quản lý cai nghiện. Đặc biệt là người nghiện sẽ được cai nghiện theo một quy trình toàn diện hơn, chú trọng nâng cao sức khỏe thể chất, được giáo dục chính trị, văn hóa, được dạy nghề để khi hoàn thành cai nghiện thực sự trở thành công dân tốt, sống có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Với tinh thần không để gián đoạn hoạt động theo nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng tiếp cận và duy trì hoạt động song hành cùng với công chức, viên chức và lao động hợp đồng để tiếp cận học hỏi, tiếp thu công tác quản lý nhà nước trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai một cách bài bản, khoa học. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tâm thế vừa triển khai thực hiện, vừa học hỏi, rút kinh nghiệm, việc tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận một cách linh hoạt và hiệu quả, đây được xem là một trong các giải pháp quan trọng để giảm "nguồn cầu" về ma tuý, từ đó tiết kiệm chi phí cho công tác phòng, chống ma tuý, phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật do người nghiện ma túy gây ra, góp phần đưa công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai được thực hiện thống nhất, xuyên suốt, đồng bộ và có hiệu quả góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương; đồng thời giúp người nghiện từ bỏ ma tuý, tái hoà nhập cộng đồng, tái tạo sức lao động cho gia đình, cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội.



