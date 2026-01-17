Chủ tịch HĐQT Pramac Group qua đời ở tuổi 36

Mới đây, trên trang cá nhân, Hà Ánh Nhi - em gái doanh nhân Hà Quang Dũng đã đăng tải thông tin xác nhận Chủ tịch Hội đồng quản trị Pramac Group qua đời vào ngày 15/01/2026. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận và giới kinh doanh, bởi Hà Quang Dũng là gương mặt doanh nhân trẻ được biết đến trong lĩnh vực vật liệu, đặc biệt là sản xuất nhôm.

Doanh nhân Hà Quang Dũng sinh năm 1990, giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Pramac. Anh từng theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân và nằm trong nhóm thí sinh có điểm số cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó. Sau khi tốt nghiệp, anh nhận học bổng chương trình thạc sĩ tại Đại học Liverpool (Vương quốc Anh) và có thời gian làm việc trong lĩnh vực ngân hàng trước khi chuyển hướng sang con đường kinh doanh riêng.

Chân dung doanh nhân Hà Quang Dũng. Ảnh: FB Hà Ánh Nhi

Theo Theleader, Hà Quang Dũng thuộc thế hệ F2 của Tập đoàn Nguyệt Ánh. Tuy nhiên, thay vì sớm tiếp quản mô hình kinh doanh đa ngành của gia đình, anh lựa chọn hướng đi độc lập khi vay vốn để mua lại một nhà máy nhôm đã phá sản, từ đó từng bước xây dựng doanh nghiệp theo định hướng sản xuất công nghiệp.

Công ty Cổ phần Pramac được thành lập năm 2018, tiền thân là Nhà máy Nhôm Tân Đông, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhôm thỏi Ingot và phôi nhôm dài Billet. Doanh nghiệp sở hữu hệ thống nhà xưởng có diện tích khoảng 20.000 m², với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD, tập trung vào sản xuất các sản phẩm nhôm phục vụ ngành công nghiệp vật liệu.

Doanh nhân Hà Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Pramac từng có vinh dự phát biểu tại buổi tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8/2024. Ảnh: Báo Công thương

Pramac Group do doanh nhân Hà Quang Dũng sáng lập từng bước trở thành nhà cung cấp nhôm cho nhiều đơn vị sản xuất trong nước và quốc tế, hợp tác với các đối tác lớn như Heineken và Coca-Cola. Là doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Công ty Cổ phần Pramac hiện được đánh giá là một trong những nhà máy sản xuất nhôm quy mô lớn tại khu vực miền Bắc.

Ngày 18/05/2024, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế ASEAN và Lễ công bố ASEAN Award 2024 tổ chức tại Singapore, Công ty Cổ phần Pramac được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN. Thương hiệu Pramac cũng khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài nước, với các sản phẩm được sử dụng tại nhiều công trình và dự án khác nhau.

