Chồng H'Hen Niê tiếp tục bị công kích

Sự việc chồng H'Hen Niê dùng sữa trữ trong tủ lạnh của vợ để pha cà phê rồi mời bạn bè uống và quay clip, gây bàn tán trên mạng xã hội hai ngày qua. Trước phản ứng của công chúng, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi, chồng hoa hậu đã có động thái xóa clip nói trên và lên tiếng xin lỗi vào tối 1/11.

Song đến sáng 2/11, dưới bài đăng mới nhất của Tuấn Khôi là hàng nghìn bình luận tiêu cực, phản ứng và khoảng 200 lượt thả "phẫn nộ".

Vợ chồng H'Hen Niê nhận phản ứng sau clip dùng sữa trữ trong tủ lạnh để pha cà phê mời bạn bè. Ảnh: FBNV.



"Chuyện vui cá nhân bạn nhưng chưa chắc đã là niềm vui của người khác. Nếu đó là sữa của vợ bạn, bạn uống bình thường nhưng có hỏi ý kiến người khác chưa. Đó là bất lịch sự vì thân thiết cỡ nào, ai cũng sẽ có quan điểm cá nhân, sở thích khác nhau"; "Trước khi đăng tải gì trên mạng, phải suy nghĩ, cân nhắc thấu đáo. Sai một ly đi một dặm, nhất là chồng của hoa hậu quốc dân"; "Vợ chồng H'Hen Niê xin lỗi dân mạng nhưng đã xin lỗi bạn bè - những người đã uống sữa trữ trong tủ lạnh chưa?"; ... là những bình luận từ dân mạng.

Ngoài Tuấn Khôi, bài đăng của H'Hen Niê cũng tiếp tục nhận công kích, phản ứng từ công chúng.

...

Trước đó, Tuấn Khôi đăng clip lấy sữa trữ trong tủ lạnh của vợ để pha cà phê cho bạn uống. Kèm theo clip, Tuấn Khôi viết: “Reaction cà phê sữa mẹ Harley”. Theo như clip, Tuấn Khôi không chia sẻ với những người bạn việc cốc cà phê được pha như thế nào.

H'Hen Niê sau đó chia sẻ clip kèm theo bài đăng: "Anh Khôi lầy quá đi, mấy anh làm chung chuyến này hy vọng vẫn đủ tỉnh táo để làm việc".

Từ khi mang thai và sinh con, vợ chồng H'Hen Niê thường xuyên chia sẻ các clip trên trang cá nhân, ghi lại những hoạt động trong cuộc sống thường nhật. Gần đây, hoa hậu cũng gây chú ý khi tiết lộ bị nổi mề đay khiến gương mặt sưng phù sau sinh.

H'Hen Niê cho biết sau khi sinh con, ai cũng gặp vấn đề riêng. Bản thân cô đối diện mọi việc với tâm thế thoải mái.

Tác giả: An Nhi

Nguồn tin: znews.vn