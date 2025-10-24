H'Hen Niê tiết lộ bị nổi mề đay sau sinh, bác sĩ nói gì về tình trạng này?

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ trên trang cá nhân về việc cô bị nổi mề đay sau sinh, khiến người hâm mộ lo lắng.

Cô cho biết tỉ lệ thống kê là 1/10 mẹ bỉm sẽ không may bị nổi mề đay sau sinh. Sau đó, cô cho biết đã nấu nước đậu xanh uống; những vùng bị ngứa và sưng được lau bằng nước muối sinh lý, bôi thuốc đỏ và dầu tràm, nhờ vậy tình trạng giảm dần.

Bài chia sẻ của hoa hậu H'Hen Niê nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ



Chia sẻ mộc mạc và vui vẻ của H'Hen Niê nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là các mẹ bỉm. Nhiều người thắc mắc liệu nổi mề đay sau sinh có phổ biến và nguy hiểm không.

Trao đổi với phóng viên, TS-BS Bùi Chí Thương, Trưởng Khối Sản - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM), cho biết trường hợp này phải khám cụ thể mới biết rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, nên đi khám chuyên khoa dị ứng để xác định chính xác. Một số trường hợp có thể liên quan đến tình trạng ứ mật trong gan, song số ca như vậy không nhiều.

...

Về mức độ ảnh hưởng, BS Thương cho rằng nổi mề đay sau sinh thường không quá nguy hiểm nhưng có thể tác động đến chất lượng cuộc sống.

"Khi ngứa quá, gãi nhiều sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, gây mệt mỏi, ảnh hưởng đến tim mạch, tâm lý và việc chăm con. Mất ngủ lâu ngày còn dễ dẫn đến trầm cảm sau sinh. Ngoài ra, khi nổi mề đay, da thay đổi hình dạng, khiến người bệnh tự ti" - BS Thương chia sẻ.

Nếu mắc các triệu chứng như trên, BS Thương nhấn mạnh điều quan trọng nhất là đi khám bác sĩ chuyên khoa dị ứng để được chẩn đoán và hướng dẫn điều trị phù hợp. Y học hiện nay có nhiều thuốc an toàn cho phụ nữ đang cho con bú nên không cần quá lo lắng, miễn là điều trị đúng cách.

"Các trường hợp nổi mề đay sau sinh rất hiếm gặp ở mức nghiêm trọng. Từ trước đến nay, tôi chưa gặp trường hợp nào nổi mề đay sau sinh nặng đến mức ảnh hưởng lớn. Phần lớn ca nhẹ hơn, có thể người bệnh tự điều chỉnh hoặc không đến khám" - BS Thương nói.

BS Thương lưu ý nổi mề đay sau sinh là tình trạng có thể xảy ra ở một số phụ nữ do thay đổi nội tiết, miễn dịch hoặc yếu tố dị ứng. Mặc dù đa phần lành tính nhưng người mẹ sau sinh nên đi khám sớm khi xuất hiện triệu chứng ngứa, nổi mẩn đỏ kéo dài để được tư vấn điều trị an toàn, đặc biệt khi đang cho con bú.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Báo Người Lao Động