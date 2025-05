Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây đa 300 tuổi, 'báu vật' của ngôi làng ở Hà Tĩnh

Với tuổi đời ước tính lên đến 300 năm, cây đa không chỉ là một thực thể tự nhiên mà còn là một chứng nhân lịch sử, một biểu tượng văn hóa, và là nơi tìm về của biết bao tâm hồn.

Từ xa nhìn lại, cây đa hiện lên như một chiếc ô xanh khổng lồ, tán lá xum xuê che phủ một khoảng không gian rộng lớn. Những cành cây to lớn, uốn lượn như những cánh tay vươn dài, ôm trọn lấy không gian xung quanh. Thân cây sần sùi, với lớp vỏ dày rêu phong, khắc ghi dấu ấn của thời gian và bao sự kiện thăng trầm của làng quê.

Phần rễ cây nổi lên mặt đất, chằng chịt như những con trăn mình cuộn, tạo nên một vẻ đẹp cổ kính và đầy sức sống.

Theo lời kể của các bậc cao niên trong làng, vùng đất này trước đây gọi là A Mè, cây đa đã có mặt ở đây từ rất lâu đời, có lẽ còn trước cả khi ngôi làng được hình thành.

Ông Phan Quốc Vỹ (86 tuổi, thôn Quốc Tuấn, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn nhớ như in, hồi còn nhỏ, cây đa chỉ vừa 3 người ôm, nhưng đến nay thì phải 10 người ôm mới xuể. “Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, dưới tán cây đa này, bao cuộc chia ly xúc động đã diễn ra khi những người con của làng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Bóng mát của cây đa đã chở che, bao bọc dân làng từ những năm tháng khó khăn nhất” - ông nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà Lương Thị Ngọc - Trưởng thôn Quốc Tuấn - cho biết, cây đa giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân. Dưới bóng cây rợp mát, lũ trẻ vui đùa, người già thư thái nghỉ ngơi, những câu chuyện đời thường được sẻ chia. Vào những dịp lễ hội, cây đa trở thành nơi tụ họp của cả làng, cùng nhau tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.

Chứng kiến biết bao đổi thay của xóm làng, từ những ngày đầu khai hoang lập ấp đến những năm tháng kháng chiến gian khổ và cuộc sống thanh bình ngày nay, cây đa vẫn hiên ngang đứng vững, như một người lính già kiên cường trên mảnh đất quê hương.

Với những giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa và sinh thái, cây đa của làng Quốc Tuấn xứng đáng được trân trọng và bảo tồn. Trong nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, bóng mát bình yên của cây đa cổ thụ vẫn mãi là nơi tìm về thân thương của mỗi con người.

Ông Phan Văn Trí - Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ - chia sẻ, trên địa bàn xã chỉ có duy nhất cây đa làng Quốc Tuấn là lớn và có nguồn gốc lịch sử lâu đời. Địa phương luôn vận động bà con tôn tạo, tu sửa cũng như dọn dẹp thường xuyên để gìn giữ nét đẹp của cây cũng như sự linh thiêng ở miếu thờ Thành hoàng làng.

