Kinh hoàng vụ cháy nhà sau tiệc tân gia, nghi vấn gia chủ tự châm lửa rồi uống thuốc sâu tự tử

Theo báo Dân trí, đêm 12/1, người dân tại bản Na Khích, xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) rúng động trước vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại gia đình anh N.V.D. (SN 1979). Ngôi nhà vừa mới hoàn thiện bất ngờ bị ngọn lửa bao trùm vào khoảng 21h, chỉ ít giờ sau khi tiệc mừng tân gia kết thúc.

Theo các nhân chứng, tối cùng ngày, họ hàng và người thân đã đến chia vui cùng gia đình anh D. Tuy nhiên, ngay sau khi khách khứa ra về, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát từ bên trong. Nghi vấn ban đầu cho thấy chính chủ nhà đã tự châm lửa đốt nhà và uống thuốc trừ sâu để tự sát.

Ngôi nhà anh D. cháy ngùn ngụt trong đêm 12/1 (Ảnh: Nguyễn Phê).



Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã lập tức có mặt tại hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Dù nỗ lực cứu hỏa được thực hiện khẩn trương, nhưng do ngọn lửa cháy nhanh, toàn bộ tài sản và cấu trúc ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

May mắn vụ cháy không gây thương vong về người cho các thành viên khác trong gia đình. Ngay sau khi phát hiện anh D. có dấu hiệu ngộ độc thuốc trừ sâu, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện để duy trì sự sống.

Trao đổi về vụ việc này, ông Lô Minh Điệp, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, cho biết: “Chúng tôi đã nắm đầy đủ sự việc và cử lực lượng xuống hiện trường ngay trong đêm. Anh D. đang được điều trị, sức khỏe tạm ổn định nhưng vẫn chịu sự giám sát của công an để phục vụ điều tra. Ngôi nhà bị cháy hoàn toàn, thiệt hại lớn”.

Hiện tại, sức khỏe của anh D. đã dần ổn định dưới sự chăm sóc y tế. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang thắt chặt công tác giám sát để lấy lời khai ngay khi điều kiện sức khỏe cho phép.

Chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhằm xác minh chính xác nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, xã Tri Lễ cũng đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình anh D. sớm ổn định tinh thần và vượt qua tổn thất lớn về vật chất.

