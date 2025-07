CEO công ty tỷ đô lộ cảnh ôm cấp dưới giữa concert, nghi vấn ngoại tình gây bão mạng

Sự việc xảy ra vào ngày 17/7 (giờ Việt Nam), tại buổi hòa nhạc của Coldplay tổ chức ở Boston. Trong phần giao lưu với khán giả, ca sĩ chính Chris Martin đùa vui với màn “kiss cam” – chiếc camera tìm kiếm những cặp đôi trong sân vận động để chiếu hình họ lên màn hình lớn. Máy quay khi đó bất ngờ bắt trúng hình ảnh CEO Andy Byron của công ty Astronomer đang ôm chặt một người phụ nữ từ phía sau.

Người phụ nữ được cho là Kristin Cabot – giám đốc nhân sự của Astronomer.

Đang ôm nhau tình tứ, CEO công ty thiên văn bị và cấp dưới bị kiss cam bắt trọn (Nguồn: Tiktok instaagraace)

Ngay khi phát hiện hình ảnh của mình bị chiếu trên màn hình lớn trước hàng chục nghìn khán giả, cả hai lập tức tách ra. Trên sân khấu, Chris Martin vừa cười vừa nói: “Ồ, nhìn hai người kia kìa… Tôi cá họ đang ngoại tình, hoặc rất ngại ngùng.”

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và gây bão, đặc biệt sau khi danh tính của hai nhân vật chính được xác định. Nhiều người dùng bày tỏ sự phẫn nộ khi biết Byron đã có vợ con, còn Cabot là cấp dưới của ông tại công ty.

Astronomer là một startup hạ tầng dữ liệu tư nhân được định giá hơn 1 tỷ USD vào năm 2022. Công ty hiện đặt trụ sở chính tại New York, Mỹ. Trước làn sóng chỉ trích, tạp chí Newsweek cho biết đã liên hệ với phía Astronomer, ông Andy Byron và vợ ông – bà Megan Kerrigan Byron để xác minh, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Chưa rõ bà Kerrigan có tham dự buổi concert hay không. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi đoạn video lan truyền, trang Facebook cá nhân của bà đã bị “dội bom” bình luận. Nhiều người gửi lời động viên, chia sẻ nỗi đau và thể hiện sự cảm thông với người vợ.

“Tôi hy vọng nếu cô ấy biết chuyện này lần đầu qua video, thì ít nhất cô ấy đang được vây quanh bởi những người yêu thương và ủng hộ”, một người bình luận.

“Điều đau lòng nhất là họ có hai cậu con trai nhỏ. Một người mẹ tận tụy không xứng đáng phải chịu đựng chuyện này”, một người khác chia sẻ.

Về phía Kristin Cabot, tài khoản LinkedIn cá nhân của cô vẫn đang hoạt động. Trong phần giới thiệu, Cabot mô tả mình là một “lãnh đạo nhân sự đầy đam mê”, có kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ đầu cho các startup tăng trưởng nhanh.

Trong khi đó, bà Kerrigan được cho là đã xoá tên chồng khỏi tiểu sử Facebook cá nhân vào trưa 17/7 (giờ Mỹ) chưa đầy 24 giờ sau vụ việc – trước khi khoá toàn bộ tài khoản.

Một bình luận trên Facebook của bà viết: “Hy vọng cô ấy đã sớm nhận ra bộ mặt thật của ông ta và đoạn video chỉ là giọt nước tràn ly. Không người phụ nữ nào xứng đáng tỉnh dậy và đối mặt với chuyện này”.

