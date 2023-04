Cầu thủ Nam Định đạp thủ môn Khánh Hoà, trọng tài vẫn cho Nam Định hưởng 11m

Phút 90’+2, các cầu thủ Nam Định trong thế bị dẫn trước, thực hiện quả treo bóng vào vòng cấm. Xuân Quyết thoát xuống và nỗ lực tâng bóng qua đầu thủ môn Ngọc Cường. Sau khi bóng vượt qua đầu Ngọc Cường, Xuân Quyết và thủ thành Khánh Hòa va chạm mạnh.

Hậu vệ Thanh Thụ kịp phá bóng trên vạch vôi. Trọng tài Trương Hồng Vũ liền thổi còi, để đội chủ nhà được hưởng quả 11 mét. Đồng thời, ông rút thẻ đỏ giơ lên, nhưng sau đó lại cất đi và phạt thẻ vàng với thủ môn Ngọc Cường. Ban huấn luyện Khánh Hòa phản đối quyết liệt với quyết định này. Trên khán đài, nhiều tiếng la ó hướng về trọng tài chính.

Trọng tài cho Nam Định hưởng quả 11m gây tranh cãi.

Bất chấp quyết định có phần tranh cãi, tiền vệ Hendrio tận dụng cơ hội trên chấm 11 mét để san hòa tỷ số 1-1. Nam Định suýt thua trên sân nhà. Trước đó ở phút 86, Yago Ramos đã mở tỷ số cho đội khách. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, Khánh Hòa đã chơi chắc chắn khiến đường vào khung thành Ngọc Cường bị bịt kín.

Trong phần họp báo sau trận, HLV Võ Đình Tân bức xúc: “Đấy không phải tình huống nhạy cảm nữa. Ban tổ chức cần coi lại công tác trọng tài. Rõ ràng cầu thủ chủ nhà đạp thẳng thủ môn nhưng lại rút thẻ, và còn rút thẻ đỏ cho cầu thủ chúng tôi nữa. Thậm chí trọng tài chính còn phải nhờ đến trọng tài thứ tư nhắc nhở”.

Cầu thủ Khánh Hòa phản đối quyết định của trọng tài.



Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt nhận xét: “Tôi không quan sát rõ vì ở rất xa. Tôi chỉ thấy rất đông cầu thủ đứng tụ lại. Tôi nghĩ trọng tài đưa ra quyết định như vậy là đúng theo quan điểm của ông ấy”.

Với trận hòa này, Nam Định tạm lấy ngôi đầu của Bình Định với 9 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Khánh Hòa đứng thứ 10 với 5 điểm sau 5 trận.

