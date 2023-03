Hi hữu ở Việt Nam: Bàn thắng muộn nửa giây, trọng tài 'bẻ còi' gây tranh cãi

Your browser does not support the video tag.

Trọng tài hủy bàn thắng khi bóng vào lưới muộn nửa giây.

Trận đấu giữa 2 đội bóng mạnh nhất của futsal Việt Nam là Sahako và Thái Sơn Nam TP.HCM kết thúc theo kịch bản hi hữu đầy kịch tính. Trong những giây cuối cùng, khi tỉ số là 1-1, Thái Sơn Nam TP.HCM tổ chức tấn công và ghi bàn. Trọng tài công nhận bàn thắng.

Trận đấu giữa Thái Sơn Nam và Sahako kết thúc theo kịch bản kịch tính.

Tuy nhiên, các cầu thủ Sahako phản đối vì cho rằng pha ghi bàn không hợp lệ khi giờ thi đấu đã hết. Môn futsal không có bù giờ do đồng hồ tính giờ dừng lại ngay khi bóng ngoài cuộc. Trận đấu kết thúc khi đồng hồ đếm ngược về 0.

Băng hình trận đấu và hệ thống tính giờ của ban tổ chức cho thấy bóng vào lưới muộn khoảng nửa giây sau khi đồng hồ về mốc 0. Trọng tài tham khảo ý kiến của các trợ lý, giám sát trận đấu và thay đổi quyết định, hủy bỏ bàn thắng của Thái Sơn Nam TP.HCM.

Quyết định của trọng tài tiếp tục gây tranh cãi. Cầu thủ Thái Sơn Nam TP.HCM đương nhiên không đồng tình. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên thắc mắc quyết định của trọng tài.

Tuy nhiên, đây là tình huống "bẻ còi" đúng luật. Bàn thắng được ghi sau khi hết giờ chỉ được công nhận trong trường hợp đó là quả đá phạt đền hoặc phạt 6 lỗi. Đây là một trong những điểm khác biệt giữa môn futsal và bóng đá sân 11 người.

Tác giả: PHƯƠNG MAI

Nguồn tin: Báo VTC News