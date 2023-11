Cặp vợ chồng dùng thủ thuật "ma" lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

Ngày 16-11, tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nông Văn Âu (1986, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc- Công ty Lâm Đại Phúc) và vợ là Nguyễn Thị Vinh (1991, Phó Chủ tịch Công ty Lâm Đại Phúc) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai vợ chồng Âu - Vinh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được đơn của một số công dân tại tỉnh tố cáo Lâm Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh (trú tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng bước đầu xác định, sau khi được thành lập, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc (trụ sở tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) do vợ chồng Âu điều hành trong tình trạng làm ăn thua lỗ. Hai vợ chồng Âu đã dùng thủ đoạn mở cuộc hội thảo, hội nghị giới thiệu, kêu gọi góp vốn vào dự án đầu tư bất động sản, xây dựng nhà máy sản xuất của công ty tại các địa phương với hứa hẹn lãi suất cao, hấp dẫn.

Cùng với đó, vợ chồng Âu còn tự nhận là công ty có vốn điều lệ lớn và cho nhiều người xem hồ sơ các dự án giả để tạo niềm tin thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư. Đến khi nhà đầu tư chuyển tiền đến cho hai vợ chồng bị can và cả hai lại sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân khác, không thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến năm 2022, hai vợ chồng Âu thu hút được gần 300 tỉ đồng tiền vốn đầu tư vào Công ty Lâm Đại Phúc từ các nhà đầu tư trên cả nước, trong đó, tính riêng địa bàn tỉnh Cao Bằng huy động được trên 83 tỉ đồng của nhiều người. Âu và Vinh đã chiếm đoạt số tiền hơn 155 tỉ đồng và không có khả năng hoàn trả cho nhà đầu tư vì các dự án giới thiệu đều không có thật.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đã triệu tập Nông Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh lên cơ quan Công an làm việc song cả hai bị can đã bỏ đi khỏi địa phương. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cao Bằng xác định được nơi ở của hai vợ chồng Âu khi cả hai đang thuê trọ tại một khách sạn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội). Qua đó, Cơ quan Công an đã khám xét phòng ở, đồng thời đưa hai bị can về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, hai vợ chồng Nông Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động