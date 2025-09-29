Sáng 29/9, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo từ UBND xã Tân Hiệp về trường hợp 2 bệnh nhân bị bệnh nặng trên đảo Cù Lao Chàm cần đưa vào bờ cấp cứu gấp.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng đã điều động xuồng BP 08.1501/05 CBCS đi cứu nạn, chở bệnh nhân vào bờ cấp cứu.

Cấp cứu khẩn cấp 2 bệnh nhân trên đảo Cù Lao Chàm.

Đến 12 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp nhận 2 bệnh nhân từ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm vào Trạm Quân dân y trên đảo và đang hành trình vào Cảng CT15 để đưa đi cấp cứu, chữa trị.

Theo Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng, 2 bệnh nhân được đưa đi cấp cứu gồm bà Nguyễn Thị Q (SN 1944) chuẩn đoán tai biến mạch máu não và ông Trần Văn T (SN 1970) chuẩn đoán xuất huyết tiêu hóa.

Tác giả: Tấn Việt

Nguồn tin: kinhtedothi.vn