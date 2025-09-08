Bộ Y tế yêu cầu báo cáo ngay vụ nha sĩ đánh bệnh nhân

Hình ảnh trong video người bệnh tố nha sĩ hành hung khách hàng. (Ảnh: Chụp từ video người dân cung cấp)



Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu báo cáo nội dung liên quan đến sự việc xảy ra tại nha khoa Tuyết Chinh.

Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận được thông tin phản ánh liên quan đến vụ việc nhân viên y tế hành hung người bệnh xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh địa chỉ đường Trần Thị Nghĩ, phường Hạnh Thông.

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác minh, báo cáo làm rõ về nội dung phản ánh nêu trên xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh đồng thời khẩn trương tổ chức kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh và đánh giá về thái độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đối với nhân viên y tế tại cơ sở nêu trên.

Trường hợp có vi phạm về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đề nghị Sở Y tế xử lý nghiêm và có văn bản báo cáo gửi về Bộ Y tế qua Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/9/2025.

...

Trước đó, tối 7/9, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại vụ việc một người phụ nữ mặc áo blouse có thái độ vô cùng hung hãn, đánh người đàn ông, hành hung và cầm hung khí đe dọa, ném vỡ điện thoại một người phụ nữ khác.

Theo nội dung clip, một phụ nữ là khách hàng đang ngồi trong phòng khám thì xảy ra mâu thuẫn với một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, được cho là nha sĩ và là chủ phòng khám. Trong lúc lời qua tiếng lại, vị khách dùng điện thoại quay hình thì bị người mặc áo blouse cầm gậy gí vào mặt, kéo ngã, bóp cổ và giật điện thoại ném xuống đất.

Một người đàn ông lao vào ngăn cản thì bị người phụ nữ mặc áo blouse đánh vào mặt. Sau đó, người phụ nữ mặc áo blouse tiếp tục ném hàng loạt vật dụng, trái cây vào vị khách.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại phòng khám nha khoa trên đường Trần Thị Nghĩ, phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ).

Tác giả: Thiên Lam

Nguồn tin: Báo Nhân Dân

