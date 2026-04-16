Cảnh tượng gây sốc: Nữ hành khách châm lửa đốt ghế khi máy bay đang bay

Theo đó, vụ việc xảy ra trên chuyến bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến Cyprus. Người phụ nữ mặc burqa màu xanh và đeo kính râm đã ngang nhiên châm thuốc ngay tại ghế ngồi cạnh cửa sổ, phớt lờ hoàn toàn quy định cấm hút thuốc trên máy bay.

Khói thuốc nhanh chóng lan ra trong khoang hành khách kín, khiến nhiều người lo lắng. Đoạn video, được cho là xuất hiện lần đầu từ năm 2019, nay bất ngờ lan truyền trở lại, làm dấy lên nhiều tranh luận về an toàn hàng không và ý thức hành khách.

Theo hình ảnh ghi lại, khi tiếp viên tiếp cận và yêu cầu dập thuốc đồng thời cố gắng thu giữ bật lửa. Mặc dù vậy, người phụ nữ không những không hợp tác mà còn chống đối. Đáng chú ý, người này sau đó còn cố gắng châm lửa vào lớp bọc ghế làm tình huống trở nên nguy hiểm hơn.

Clip ghi lại sự việc

...

Phi hành đoàn đã lập tức can thiệp, dội nước vào bật lửa để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ, nhờ đó tránh được một sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra giữa không trung.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến chỉ trích hành vi này là “vi phạm an ninh nghiêm trọng”, đồng thời đặt câu hỏi về việc làm thế nào hành khách có thể mang bật lửa lên máy bay dù quy trình kiểm tra an ninh vốn rất nghiêm ngặt.

Các chuyên gia hàng không cảnh báo, chỉ cần một đốm lửa nhỏ trong khoang máy bay kín, nơi có áp suất cao, cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hành vi hút thuốc hoặc sử dụng lửa trên máy bay không chỉ bị cấm tuyệt đối mà còn có thể dẫn đến xử phạt nặng, thậm chí cấm bay vĩnh viễn.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc tuân thủ quy định an toàn hàng không, trong bối cảnh nhiều người kêu gọi siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi nguy hiểm tương tự.

Nguồn: Daily Mail

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn