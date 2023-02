Không dừng xe cho nữ hành khách vệ sinh trên cao tốc, tài xế bị đánh tới tấp

Ngày 22/2, Công an phường Phước Hải đã tiếp nhận đơn trình báo của nhà xe Bình Minh Bus (TP.HCM) về việc bị một nhóm người đánh khi xe trả khách tại đường Tố Hữu, phường Phước Hải, TP. Nha Trang.

Tài xế nhà xe Bình Minh nghi bị người quen hành khách đánh. Ảnh chụp lại clip.

Đoạn clip nhà xe đăng tải trên mạng xã hội vào đêm 16/2 cho thấy, một nữ hành khách ôm bụng đề nghị tài xế dừng xe ngay cho đi vệ sinh. Nhưng tài xế không đồng ý với lý do xe đang di chuyển trên cao tốc và sẽ cho khách đi vệ sinh tại trạm dừng chân. Khi xe vừa về Nha Trang trả khách, có 2 người đàn ông (được cho quen với nữ hành khách nói trên) lao lên xe đánh tài xế tới tấp.

Đơn trình báo của nhà xe Bình Minh kể lại, vào khuya 16/2, xe khách của nhà xe này khởi hành từ TP. HCM đến TP. Nha Trang. Đến khoảng 23h, khi xe đang đi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì nữ hành khách đòi đi vệ sinh, nhưng trên cao tốc quy định không được dừng xe đột ngột vì sẽ gây nguy hiểm. Tài xế cũng đề xuất phương án tìm làn ưu tiên để khách đi vệ sinh nhưng khách không chịu đi. Khoảng 23h30, khi chiếc xe đến trạm dừng nghỉ thì nữ hành khách đã được đi vệ sinh.Tuy nhiên, khi trả khách đến Nha Trang vào rạng sáng ngày hôm sau, tài xế bị 2 người đàn ông lao lên đánh tới tấp làm người này bị xây xát.

Clip tài xế xe Bình Minh nghi bị người quen nữ hành khách đánh. Nguồn: MXH

Sau khi xảy ra sự việc trên, nhà xe Bình Minh đã có giám định thương tích tài xế và gửi đơn trình báo lên Công an phường Phước Hải. Theo đại diện nhà xe, đến nay nữ hành khách vẫn chưa liên hệ lại nhà xe xin lỗi hay hỏi thăm tài xế.

