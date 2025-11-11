Cảnh sát trưởng mua dâm 'nhầm' nữ mật vụ

Ông Alibozek, 53 tuổi, Cảnh sát trưởng Cheshire, thị trấn hơn 3.000 dân tại Quận Berkshire, bang Massachusetts bị cảnh sát tiểu bang bắt giữ hôm 6/11 tại bãi đậu xe của Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoosac Valley.

Ông đã bị cho nghỉ hành chính có lương, tịch thu súng và cấm ra vào đồn cảnh sát địa phương, theo thông cáo báo chí hôm 7/11.

Cảnh sát trưởng Michael Alibozek. Ảnh: AOL



Vụ bắt giữ là kết quả của một chiến dịch bí mật, chống buôn người do cảnh sát tiểu bang phối hợp với Lực lượng Đặc nhiệm Thực thi Pháp luật quận Berkshire thực hiện, theo tuyên bố của cảnh sát quận.

Chiến dịch này nhắm vào những cá nhân "tìm cách tham gia vào các hành vi phạm tội liên quan đến mại dâm".

Theo cáo trạng của cơ quan công tố quận Bắc Berkshire, ông Alibozek đã liên lạc trực tuyến với một nữ thám tử ngầm thuộc Đơn vị Thám tử thuộc Cảnh sát Tiểu bang Massachusetts.

...

Nữ thám tử này, theo một phần của nhiệm vụ "săn mồi", đã đóng giả người bán dâm, đăng quảng cáo trực tuyến trên một trang web "dành riêng cho các dịch vụ người lớn".

Cảnh sát trưởng Alibozek và đã sắp xếp gặp mặt gần trường. Khoảng 21h45 ngày 6/11, cảnh sát bang đã vào bãi đậu xe và thực hiện vụ bắt ông Alibozek khi ngồi trong ôtô đợi cô gái đến.

Khi bị bắt, ông Alibozek chống chế với các nhà điều tra rằng đang muốn gặp để giáo dục và giúp các cô gái hoàn lương, đi theo con đường đúng.

Ông khẳng định trong 4 tháng qua đã giúp 2 cô gái như thế, hiện giờ họ không ở trên các web đen nữa. "Tôi hy vọng họ vẫn ổn", ông nói.

Ông sẽ hầu tòa trong tháng này với cáo buộc "gặp gỡ một phụ nữ để quan hệ tình dục" và "đồng ý trả tiền để thực hiện hành vi sai trái về tình dục".

Theo luật của bang này, cả người bán dâm và mua dâm đều đối mặt truy cứu hình sự. Người mua dâm có thể bị phạt tiền tới một năm, phạt tiền tới 1.000 USD hoặc cả hai. Bên mua có thể lãnh 2 năm 6 tháng tù, phạt tiền tới 5.000 USD hoặc cả hai. Hình phạt sẽ nặng hơn nếu mua dâm người dưới 18 tuổi, tối đa 10 năm tù, 10.000 USD.

Tác giả: Hải Thư

Nguồn tin: Báo VnExpress