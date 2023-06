Cận cảnh cây cầu ở Ấn Độ đổ sụp xuống sông Hằng trước sự bàng hoàng của người dân

Tối 4/6 (theo giờ địa phương) cây cầu Aguwani-Sultanganj đang được xây dựng bắc qua sông Hằng ở Bhagalpur, bang Bihar, miền Đông Ấn Độ đã bị sập trước sự bàng hoàng của người dân.

Tờ Hindustan Times đưa tin, tính đến sáng 5/6, chưa có báo cáo về thương vong trong vụ việc. Thủ hiến bang Bihar Nitish Kumar đã ra lệnh mở cuộc điều tra và đề nghị xác định những người chịu trách nhiệm về vụ sập cầu.

Hai nhịp cầu Aguwani-Sultanganj bị chìm xuống dòng nước khiến những người chứng kiến sốc nặng. Nguyên nhân ban đầu có thể là do lỗi xử lý cấu trúc và lỗi thiết kế.

Tuy nhiên, người phát ngôn Đảng BJP Shehzad Poonwalla cho rằng "có tình trạng tham nhũng" khi xây dựng cây cầu Aguwani-Sultanganj. Đáng nói, ông Poonwalla cho biết đây là lần thứ hai cây cầu này bị sập.

Theo bà Priti Gandhi, một người phát ngôn khác của Đảng BJP, chi phí xây dựng cầu Aguwani-Sultanganj và công trình phụ lên tới hàng trăm triệu USD. Cầu này dự kiến kết nối các quận Khagaria và Bhagalpur, đồng thời được kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động trong tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay.

Vụ sập cầu xảy ra chỉ 2 ngày sau tai nạn đường sắt kinh hoàng khiến gần 300 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương ở Ấn Độ.

