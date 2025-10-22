Thời gian:
Cận cảnh biệt phủ hơn 4.000 tỷ như như chốn 'bồng lai tiên cảnh'

Ngôi nhà có 32 phòng ngủ, hầm rượu rộng lớn, hồ bơi bên hồ và khu vườn ngoạn mục như chốn 'bồng lai tiên cảnh'.

Theo Luxurylaunches, đây có thể là căn nhà đắt nhất Trung Quốc khi từng được rao bán với giá 154 triệu USD (tương đương hơn 4.000 tỷ đồng). Ảnh: Sotheby's International Realty

Ngôi nhà nằm trên một hòn đảo riêng ở bờ nam hồ Dushu, Tô Châu, hồ lớn nhất Trung Quốc tính theo diện tích bề mặt. Ảnh: Sotheby's International Realty

Ngôi nhà vườn gồm 32 phòng ngủ, 32 phòng tắm. Tất cả 32 phòng ngủ đều hướng về phía Nam để đón ánh sáng mặt trời tối ưu. Ảnh: Sotheby's International Realty

Hồ bơi ven hồ mang đến tầm nhìn ngoạn mục ra hồ và thành phố Tô Châu ở phía xa. Ảnh: Sotheby's International Realty

Nhà được xây dựng trong 3 năm. Tất cả gạch đều được làm thủ công. Ảnh: Sotheby's International Realty

Bên trong có hầm rượu lớn. Ảnh: Sotheby's International Realty

Sự kết hợp giữa phong cách truyền thống Đông Á và phong cách hiện đại mang đến sức sống cho ngôi nhà từ bên trong. Ảnh: Sotheby's International Realty

Nhiều không gian ngoài trời và một số sân trong để gia chủ thư giãn. Ảnh: Sotheby's International Realty

Hồ nước phủ sương khiến nhiều người có cảm giác ngôi nhà như "chốn bồng lai tiên cảnh" trong cổ tích. Ảnh: Sotheby's International Realty

