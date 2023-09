Camera vụ 2 xe máy t.ô.n.g trực diện đêm Trung thu, 3 người t.ử v.o.n.g

Your browser does not support the video tag.

Camera vụ 2 xe máy tông trực diện đêm Trung thu, 3 người tử vong (Nguồn: Hóng 24/7)

Camera an ninh ghi lại vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h tối ngày 29/9, tại km 229+200 trái tuyến Quốc lộ 2, thuộc thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang, Hà Giang). Hai chiếc xe máy ngược chiều lao đi với tốc độ khá nhanh, tông trực diện nhau. Mỗi chiếc xe chở 3 thanh niên.

Cú tông mạnh khiến cả 6 người ngồi trên 2 xe văng ra đường, trong đó 3 thanh niên tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy biến dạng, mảnh nhựa văng khắp nơi. Người dân chứng kiến không khỏi hoảng hốt, vội vã chạy tới hỗ trợ các nạn nhân.

...

Hiện 3 thanh niên còn lại đang được cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang.

Phòng CSGT Công an Hà Giang đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: phunuvietnam.vn