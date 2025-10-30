C.h.á.y tại chung cư 15 tầng ở Hà Tĩnh, nhiều người tháo chạy

Khoảng 5h30, khói và lửa bốc nghi ngút từ căn hộ 12A. Khi chuông báo cháy vang lên, người dân ở các tầng lân cận hô hoán, gõ cửa gọi nhau chạy xuống tầng trệt. "Phát hiện mùi khét, chúng tôi vội báo chủ căn hộ và kịp thoát ra ngoài", một cư dân kể.

Vị trí xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Hùng Lê



Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động ba xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phun nước dập lửa và hướng dẫn người dân sơ tán. Một xe cứu thương túc trực bên dưới để hỗ trợ.

Khoảng hơn 7h, đám cháy được khống chế, song nhiều vật dụng trong căn hộ bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Cư dân di chuyển xuống sảnh khi xảy ra cháy. Ảnh: Hùng Lê



Chung cư Winhouse cao 15 tầng, có 117 căn hộ và một tầng hầm để xe, nằm trên đường Lê Duẩn kéo dài, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2018. Đây là một trong ba chung cư trên địa bàn phường Thành Sen, trung tâm TP Hà Tĩnh.

