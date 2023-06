Buộc thôi việc nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam

Ngày 8/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định của Thủ tướng về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Hồng Nam - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

Theo đó, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Vũ Hồng Nam - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác; Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày 30/12/2022 - ngày công bố Quyết định của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ông Vũ Hồng Nam.



Trước đó, tối 22/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Vũ Hồng Nam (SN 1963, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản).

Theo Bộ Công an, đây là diễn biến mới khi mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, liên quan vụ "chuyến bay giải cứu".

Ngày 27/12/2022, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Vũ Hồng Nam.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, ông Vũ Hồng Nam suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Vi phạm của ông Vũ Hồng Nam gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành ngoại giao.

