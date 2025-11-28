Boutique Gate - Đích ngắm trong “cuộc săn” mặt bằng bán lẻ cuối năm của nhà đầu tư

“Cuộc săn” cuối năm của nhà đầu tư

Trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, anh Mạnh Linh (Hà Nội) tự nhận mình là người “ăn chắc mặc bền”. Gần một năm qua, dù doanh thu từ chuỗi nhà hàng ở trung tâm suy giảm, anh vẫn chưa dám ngó quanh các khu vực khác. Thế nhưng, sau khi tham dự một sự kiện tại Vinhomes Global Gate, anh lập tức đổi ý, xuống tiền ngay một căn Boutique Gate trên phố Expo.

“Điều khiến tôi thay đổi chính là dòng khách khổng lồ đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) ngay kế cận Boutique Gate. Nơi nào có dòng người, nơi đó có dòng tiền. Dịp cuối năm, nhu cầu mặt bằng càng tăng mạnh, nếu chậm chân, cơ hội sẽ vụt mất”, anh Linh chia sẻ.

Vinhomes Global Gate sẽ đón 60 triệu lượt khách một năm nhờ sở hữu VEC - Top 10 thế giới.

Theo nhà đầu tư này, Boutique Gate đón tới ba “dòng hải lưu” ổn định, mạnh mẽ suốt 365 ngày/năm.

Đầu tiên là dòng khách MICE đến tham gia các sự kiện tại VEC. Chỉ trong 3 tháng đầu vận hành, VEC đã đón hơn 10 triệu lượt khách tham dự các hội chợ, triển lãm, đại nhạc hội. Với quy mô 90 ha, thuộc top 10 thế giới, khả năng tổ chức, vận hành đã được chứng minh, VEC đủ khả năng thu hút 60 triệu lượt khách mỗi năm.

Dòng khách thứ hai đến từ hai cửa ngõ hàng không: Nội Bài và Gia Bình. Trên thế giới, các thủ phủ mua sắm, giải trí gần sân bay luôn là những “cỗ máy sinh lời” hấp dẫn nhờ thu hút lượng khách quốc tế dồi dào và tạo dòng tiền ổn định quanh năm. Bởi trước khi ra sân bay, hành khách ngày càng ưa chuộng dừng chân trải nghiệm, mua sắm và tiêu dùng tại các trung tâm thương mại, tổ hợp F&B, dịch vụ giải trí liền kề. Boutique Gate sẽ hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng này.

Tiếp đến, với tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long sắp triển khai, du khách từ Hạ Long, Yên Tử, hay Bắc Ninh chỉ sau 10-30 phút đã có thể đặt chân tới Boutique Gate để mua sắm, giải trí và trải nghiệm, biến Boutique Gate thành trạm dừng chân của một “vành đai du lịch” liên vùng. Đây là cơ hội chưa từng có, khi lượng khách chi tiêu cao, đa dạng từ du lịch, văn hóa đến trải nghiệm hiện đại, đổ về liên tục, tạo nền tảng dòng tiền ổn định và sinh lời vượt trội cho bất động sản thương mại tại vị trí vàng này.

Boutique Gate còn sở hữu vị trí đắc địa khi kế cận ngay trục đường Trường Sa huyết mạch, cùng các tuyến đường nội khu rộng rãi. Nhờ đó, tọa độ thương mại này dễ dàng đón khách từ VEC đổ sang, khách từ Vincom Mega Mall đi bộ tới, hay khách từ tổ hợp văn phòng hạng A, khách sạn 5 sao ngay kế bên. Cùng với đó là gần 40.000 cư dân đang về ở trong các khu thấp tầng, mang tới cho Boutique Gate “quỹ khách cố định” mà nhiều trung tâm thương mại lâu năm khó có được.

“Kinh doanh ở Boutique Gate, chủ shop không phải đánh cược, chỉ cần bước vào guồng”, anh Linh tin tưởng.

Lực đẩy từ những “vệt sáng hạ tầng” đã định ngày cán đích

Nếu ví Hà Nội như một cỗ máy đang tăng tốc, thì Boutique Gate nằm đúng tại “trục truyền động”, bắt nhịp hoàn hảo với chuỗi cột mốc hạ tầng theo từng năm, tạo nên lộ trình tăng giá bền vững.

Năm 2026, cảng hàng không quốc tế Gia Bình hoàn thành cùng tuyến đường kết nối thẳng về Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển đến Boutique Gate. Với công suất dự kiến 30-50 triệu lượt khách/năm, dòng khách quốc tế và nội địa mang theo nhu cầu giải trí, mua sắm, lưu trú, logistic sẽ trở thành “mạch máu thương mại” ổn định nuôi dưỡng cả khu vực.

Năm 2027, cầu Tứ Liên hoàn thiện, rút ngắn thời gian từ Hồ Tây tới Boutique Gate xuống còn 5 phút. Như “cánh cửa mới” mở ra từ lõi trung tâm Thủ đô, cây cầu sẽ là chất xúc tác khiến giá trị bất động sản khu Đông Bắc bứt tốc, tương tự những gì từng diễn ra quanh cầu Nhật Tân (Hà Nội) hay Ba Son (TP.HCM).

Boutique Gate chính là “bảo bối” giúp nhà đầu tư hưởng lợi nhuận bền vững từ kinh doanh và tiềm năng tăng giá.

Dự kiến, đến 2028, tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Hạ Long hoàn thiện. Đây chính là mảnh ghép quan trọng mở ra hành lang kinh tế - du lịch sôi động nhất miền Bắc, biến expo - thương mại - du lịch thành tam giác tăng trưởng mới, nơi Boutique Gate là trung tâm.

Và năm 2029, “vòng tròn kim cương” của toàn vùng - Vành đai 4 Vùng Thủ đô chính thức khép kín. Khi đó, lưu lượng di chuyển từ khắp các tỉnh vệ tinh sẽ đổ về Boutique Gate nhanh hơn, đều hơn, tạo nên lớp khách liên vùng, củng cố vững chắc chu kỳ sinh lời dài hạn.

Chưa kể, khi tuyến metro số 4 khởi công, với một nhà ga đặt ngay trong lòng Vinhomes Global Gate, được ví như “điểm chạm giao thông” quan trọng nhất, đưa Boutique Gate kết nối trực tiếp với trung tâm Hà Nội. Khi metro vận hành, lượng khách đổ về Boutique Gate sẽ không còn phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, và được mở rộng lưu lượng theo cấp số nhân.

Dễ thấy, mỗi năm Boutique Gate đón một “lực đẩy mới” như những bậc thang hạ tầng đang nâng giá trị thương mại lên từng nấc. Đây không còn là kỳ vọng mà là kịch bản đã được định hình bằng tiến độ và mốc thời gian cụ thể. Đặc biệt, nhờ quy định có thể gia hạn sau 50 năm, Boutique Gate càng trở thành “tài sản dài hơi, sinh lời không nghỉ” cho nhà đầu tư có tầm nhìn.

