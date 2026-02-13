Xóa đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là nước mắm, bột nêm, bột ngọt

Qua nắm tình hình, địa bàn, đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Công an các phường: Bình Dương, Thuận Giao, Bình Hòa, Bình Cơ đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của các đối tượng: Đinh Văn Thành (SN 1980, HKTT: tỉnh Lâm Đồng, tạm trú tại: khu phố Phú Mỹ 8, phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh); Trịnh Văn Luận (SN 1989, HKTT: tỉnh Thanh Hóa, tạm trú phường Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Ngọc Quang (SN 1987, nơi thường trú: tỉnh Thái Nguyên; chỗ ở hiện nay: khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TP Hồ Chí Minh); Hồ Công Thuyến (SN 1984, HKTT: phường Bình Cơ, TP Hồ Chí Minh) và Đinh Văn Thân (SN 1986, ngụ tại khu phố Phú Tân 1, phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh), phát hiện các đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với các đối tượng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ: 948 bịch bột ngọt thành phẩm, 367 bịch bột nêm thành phẩm, 592 chai nước mắm loại 900ml, 130 bịch bột giặt có nhiều trọng lượng khác nhau; 3 cái máy ép nhiệt, 4 cái cân điện tử.

Một số loại nước mắm giả.

Bột ngọt, bột nêm giả.

...

Nguyên liệu để làm giả gồm: 975kg bột ngọt hiệu Fufeng, 125kg bột nêm hiệu bếp đỏ, 540kg bột giặt Pano, 365 kg bột giặt Vì dân, 1.545 chai nước mắm không có nhãn hiệu, 1.600 cái bao bì có nhiều kích cỡ...

Và bột giặt giả.

Làm việc với Cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận mà bất chấp đến sức khỏe người tiêu dùng, sản xuất và đem bán tại các tiệm tạp hóa.

Các đối tượng cùng tang vật.

Riêng đối tượng Đinh Văn Thân thừa nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã bán với số lượng hàng chục tấn nguyên liệu không đảm bảo chất lượng, có thể gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng và bán bao bì giả bột ngọt, bột nêm, nước mắm, bột giặt cho các đối tượng làm giả khác.

Tác giả: Phú Lữ - Nguyễn Hà

Nguồn tin: cand.com.vn