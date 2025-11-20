Bóc thành công khối u quái gần 2kg chèn ép vùng cổ cụ bà 81 tuổi

Cơ hội cuối sau khi bị nhiều nơi từ chối chữa trị

Trước khi đến Bệnh viện Vinmec Nha Trang, bà L.T.T. (81 tuổi, trú tại Khánh Hòa) từng trải qua 3 cuộc phẫu thuật u vùng cổ. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, khối u lại tái phát, thậm chí kích thước tăng nhanh bất thường. Bà gần như không thể nằm ngửa hay ngủ yên do khó thở, nuốt nghẹn, mệt mỏi kéo dài. Quay trở lại các bệnh viện cũ, bà đều bị từ chối phẫu thuật do khối u quá lớn, dính nhiều cơ quan, trong khi bà còn có bệnh nền phức tạp, gồm tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và hẹp mạch vành.

Khối u khổng lồ chèn ép vùng cổ bệnh nhân. Ảnh: PV.

Sau khi khám và đánh giá toàn diện, các bác sĩ nhận định đây là ca phẫu thuật rất phức tạp. Nhưng nếu không can thiệp sớm, bệnh nhân có thể tử vong do suy hô hấp, nhiễm trùng nặng hoặc chèn ép mạch máu lớn.

“Khối u có kích thước khổng lồ, dính chặt và xâm lấn vùng cổ - ngực, nên việc kiểm soát đường thở và gây mê vô cùng khó khăn. Chúng tôi phải lên phương án kỹ lưỡng để vừa đảm bảo an toàn khi gây mê, vừa có thể bóc tách khối u triệt để, hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương thần kinh và khí quản. Chỉ một sơ suất nhỏ, tính mạng người bệnh có thể bị đe dọa ngay trên bàn mổ”, TTƯT. BSCKII Trần Hoài Ân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực - Ghép tạng, Bệnh viện Vinmec Nha Trang cho biết.

Phối hợp đa chuyên khoa, đưa kỹ thuật chuyên sâu về địa phương

Ngày 4/11, dưới sự điều hành của ThS.BS Phan Quốc Dũng, Giám đốc Bệnh viện, bệnh nhân được hội chẩn liên chuyên khoa gồm: Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực, Nội tim mạch, Tai mũi họng và Ngoại tiêu hóa. Ê-kíp thống nhất lựa chọn phẫu thuật bóc toàn bộ khối u xơ mỡ vùng cổ - ngực, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình huống xấu nhất - bệnh nhân ngừng tuần hoàn hoặc suy hô hấp trong quá trình gây mê.

Ngày 5/11, ê-kíp do bác sĩ Ân chỉ huy đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, các bác sĩ gây mê đã sử dụng kỹ thuật đặt nội khí quản có hỗ trợ camera. Đây là công nghệ tiên tiến cho phép quan sát rõ cấu trúc khí quản và dây thanh, hạn chế rủi ro trong thao tác đặt ống nội khí quản.

... Ê-kíp do TTƯT. BSCKII Trần Hoài Ân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực - Ghép tạng, Bệnh viện Vinmec Nha Trang chỉ huy đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: PV.

Sau khi gây mê thành công, ê-kíp tiến hành bóc tách khối u tỉ mỉ, tránh làm tổn thương các cấu trúc quan trọng như khí quản, mạch máu lớn và thần kinh quặt ngược - dây thần kinh điều khiển giọng nói. Do khối u dính sâu và có vùng hoại tử, bác sĩ phải xử lý mô nhiễm trùng, cầm máu tỉ mỉ, từ đó bóc trọn khối u ra khỏi cơ thể.

Khối u được lấy ra có kích thước khoảng 20x20x30 cm, trọng lượng hơn 1,7 kg (tương đương trái dưa hấu). Sau bóc tách, vùng cổ - ngực của bệnh nhân để lại khoảng trống lớn và phần da hoại tử. Các bác sĩ tiếp tục thực hiện kỹ thuật trượt vạt da che phủ để đảm bảo liền thương, giảm sẹo và phục hồi thẩm mỹ vùng cổ.

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ, diễn ra suôn sẻ. Sau mổ, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực để theo dõi sát. Bệnh nhân không còn khó thở hay nuốt nghẹn, bắt đầu ăn nhẹ và vận động sớm ngay trong ngày thứ hai hậu phẫu. Đồng thời, nhờ được kiểm soát đường huyết, huyết áp và chăm sóc vết mổ theo quy trình chuẩn quốc tế, bà hồi phục nhanh, vết thương khô, không biến chứng nhiễm trùng hay chảy máu.

“Điều khiến chúng tôi vui nhất là bệnh nhân hồi phục nhanh, tinh thần phấn chấn, có thể nói chuyện, ăn uống bình thường sau nhiều năm chịu đựng đau đớn và mặc cảm vì khối u”, bác sĩ Ân chia sẻ.

Khối u được lấy ra có kích thước khoảng 20x20x30 cm, trọng lượng hơn 1,7 kg (tương đương trái dưa hấu). Ảnh: PV.

Theo TTƯT. BSCKII Trần Hoài Ân, đây là ca phẫu thuật bóc u cổ - ngực khổng lồ, tái phát nhiều lần, nguy cơ tử vong cao đầu tiên được thực hiện thành công tại bệnh viện. Kết quả này minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn sâu và khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa tại bệnh viện.

Ca phẫu thuật thành công không chỉ giúp bệnh nhân lấy lại sức khỏe và chất lượng sống mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn của Vinmec trong phát triển năng lực chuyên sâu tại các cơ sở ngoài Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

“Không chỉ ở các trung tâm lớn, chúng tôi đang từng bước xây dựng năng lực điều trị chuyên sâu ngay tại địa phương, giúp người dân miền Trung - Tây Nguyên tiếp cận các kỹ thuật y khoa tiên tiến mà không cần di chuyển xa”, bác sĩ Ân nói.

Tác giả: Phương Ngọc

Nguồn tin: nongnghiepmoitruong.vn