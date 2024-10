Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương được thăng Đại tướng

Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê Kim Động, Hưng Yên. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Ông có trình độ cử nhân chuyên ngành điều tra tội phạm. Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm làm bộ trưởng Bộ Công an tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội (tháng 6-2024), Đại tướng Lương Tam Quang từng giữ các chức vụ thứ trưởng Bộ Công an, thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, chánh văn phòng Bộ Công an. Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Nguyễn Tân Cương sinh năm 1966; quê thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; trình độ cử nhân quân sự. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong quá trình công tác, Đại tướng Nguyễn Tân Cương từng đảm nhận nhiều chức vụ trong quân đội như phó tư lệnh, tham mưu trưởng, tư lệnh Quân khu 4; phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.