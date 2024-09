Bờ biển Hà Tĩnh có gì sau bão Yagi?

Theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn Hà Tĩnh, do tàn dư của bão khu vực Bắc Bộ hôm nay và ngày mai (9/9) vẫn còn có mưa, có nơi mưa to. Khu vực Hà Tĩnh ngày 8-9/9, trời nhiều mây, đôi lúc có mưa rào nhẹ, ngày có lúc hửng nắng, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Từ ngày 10/9 trở đi, rãnh áp thấp liên tục khống chế thời tiết khu vực nên tỉnh này nhiều ngày sẽ có mưa liên tục, nền nhiệt độ khá thấp (dao động 24 – 30 độ C).