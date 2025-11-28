Bị t.r.ụ.c x.u.ấ.t khỏi Campuchia, lộ chân tướng l.ừ.a x.u.ấ.t k.h.ẩ.u lao động nhiều người

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1997), trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường tại Cơ quan CSĐT.



Theo tài liệu Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Cường từng có thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự, sau đó đi XKLĐ tại Malaysia. Trong thời gian làm việc tại Malaysia, Cường có quen biết với nhiều người ở các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa...

Trở về nước, trong khoảng từ đầu tháng 7 đến ngày 11/8/2023, trong thời gian ở địa phương do không có việc làm, tâm lý thích ăn chơi, tiêu xài cá nhân, lợi dụng lòng tin của những người từng cùng đi lao động với mình ở Malaysia nên Cường đã liên hệ và đưa ra thông tin gian dối là bản thân chuẩn bị đi XKLĐ tại Indonesia, Cường lo được thủ tục visa, vé máy bay, chỉ cần đóng số tiền 15,4 triệu đồng mỗi người.

...

Tin tưởng, nhiều người đã đồng ý và chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng. Sau khi nhận tiền, Cường thông báo lịch bay nhưng đến ngày thì lại báo bị trục trặc không đi được và tiếp tục đưa ra hứa hẹn là nếu không bay được sẽ hoàn trả lại tiền nhưng trên thực tế không làm gì cả, số tiền chiếm đoạt cũng không trả lại. Khi mọi người liên hệ để đòi lại tiền thì Cường tắt máy chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận để phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân. Đến ngày 11/8/2023, Nguyễn Văn Cường bỏ trốn sang Malaysia sau đó trốn sang Campuchia.

Ngày 4/11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh nắm được thông tin và đã bắt giữ Cường khi bị phía Campuchia trục xuất về Việt Nam. Tại cơ quan điều tra Nguyễn Văn Cường cúi đầu nhận tội, thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm pháp của mình về việc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục bị hại, với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Vậy ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Cường chủ động đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh để trình báo. Địa chỉ tại số 173, đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh hoặc liên hệ qua Điều tra viên Phùng Khắc Đông, số điện thoại: 0976.270.588.



Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn