Bênh vực bố, con trai đánh hàng xóm nhập viện

Ngày 16/8, nguồn tin từ VKSND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Diện (33 tuổi, trú thôn Kim Sơn, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội 'Cố ý gây thương tích' theo khoản 1, Điều 134 BLHS.

Theo đó, vào khoảng 7h30' ngày 6/7, tại thôn Kim Sơn (xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn) giữa ông Nguyễn Quốc Tân (64 tuổi) và ông Nguyễn Mậu An (48 tuổi, đều trú cùng thôn) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Quốc Diện (Ảnh Cảnh Hoàng)



Lúc này, Nguyễn Quốc Diện (là con trai ông Nguyễn Quốc Tân) đã tiến đến rồi có lời qua tiếng lại, thách đố nhau với ông An. Sau đó, Diện đã dùng tay đấm nhiều phát trúng vào mặt ông An làm nạn nhân bị thương phải đưa đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hương Sơn. Tỷ lệ thương tích của ông An tại thời điểm giám định là 15%.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Diện đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, cho rằng muốn bênh vực bố nên mới ra tay đánh người.

Được biết, năm 2016, Nguyễn Quốc Diện bị TAND huyện Hương Sơn xử phạt 24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý