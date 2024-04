Bé trai 2 tuổi tử vong dưới bánh xe, nghi do cha ruột lùi xe cán trúng

Xã hội

Hôm nay (9/4), Công an TP.Đồng Xoài phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ bé trai 2 tuổi tử vong, nghi do cha ruột lùi xe cán.