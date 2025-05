Bắt Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Việt Úc

Ngày 9/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam đối với bà Cao Thị Nhung (SN 1984) - Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Việt Úc, cùng kế toán trưởng và 2 kế toán viên của công ty này đề điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý kinh tế.

Dự án công viên An Hồng (quận Hồng Bàng).





Trước đó, đại diện Tổ dân phố số 13, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng xác nhận: Cơ quan công an đã đến khám xét nhà bà Cao Thị Nhung tại số 50 Vĩnh Tiến 2, thuộc tổ dân phố số 13, phường Vĩnh Niệm vào hồi đầu tháng 4/2025.

Công ty cổ phần tập đoàn Việt Úc (trụ sở tại số 1/20 Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng) được thành lập từ năm 2001. Sau nhiều lần tăng vốn điều lệ, đến nay, Công ty cổ phần tập đoàn Việt Úc có vốn điều lệ lên đến 360 tỷ đồng, trở thành nhà thầu lớn trên địa bàn Hải Phòng.

Công ty này là đơn vị đang thi công nhiều công trình, dự án trọng điểm có sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

...

Công ty cổ phần Việt Úc đã liên danh, trúng thầu các gói thầu xây dựng đường trục chính Đông Tây thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm cùng gói thầu cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 (đoạn cầu Đá Bạc - cầu Kiền) do các ban quản lý dự án của TP Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Một dự án lớn khác mà Công ty CP Tập đoàn Việt Úc đang thi công là Dự án đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển (Hải Phòng). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP Hải Phòng.

Doanh nghiệp này cũng là nhà thầu thực hiện gói thầu xây dựng đường nối từ đường tỉnh 354 đến cầu Tiên Thanh thuộc dự án xây dựng tuyến đường tỉnh 354 huyện Tiên Lãng đến quốc 10 huyện Vĩnh Bảo, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển (Km1+00) đến Ngã 3 Vạn Bún, đường Lý Thái Tổ (quận Đồ Sơn).

Ngoài ra, Công ty cổ phần tập đoàn Việt Úc cũng là nhà thầu của loạt dự án chỉnh trang đô thị như dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh nút giao Nam cầu Bính (quận Hồng Bàng), dự án cải tạo chỉnh trang công viên Đầm Vuông (quận Đồ Sơn), dự án xây dựng vườn hoa cây xanh xã An Hồng, huyện An Dương (nay là phường An Hồng, quận Hồng Bàng)...

