Bắt tạm giam 2 cán bộ thuế nhận 4,3 tỉ đồng hối lộ để bỏ qua lỗi của doanh nghiệp

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Hoa (đứng giữa) - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Ngày 2-12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án nhận hối lộ, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can, tạm giam hai cán bộ Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Phương thuộc cơ quan thuế tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện khi mở rộng điều tra vụ án tham ô tài sản tại Công ty H. có địa chỉ ở xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh).

Theo cơ quan công an, ngày 23-8-2024, đoàn kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang (nay là Thuế Bắc Ninh) do bà Nguyễn Thị Phương làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty H., trong khi giám sát hoạt động của đoàn là bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra 3.

Sau đó, đoàn kiểm tra phát hiện một số sai phạm liên quan đến kê khai thuế của doanh nghiệp. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, bà Nguyễn Thị Hoa đã có hành vi yêu cầu Công ty H. phải chi tiền thì đoàn kiểm tra sẽ bỏ qua các lỗi vi phạm.

Qua nhiều lần trao đổi, bà Hoa đồng ý với số tiền 4,3 tỉ đồng. Theo thỏa thuận, trong các ngày 28 và 30-9-2024, đại diện Công ty H. đưa cho bà Hoa và bà Phương toàn bộ số tiền trên.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra, bà Nguyễn Thị Hoa khai nhận 2 lần tổng cộng 4,3 tỉ đồng từ doanh nghiệp trên. Trong đó, bà Hoa nhận 2 tỉ, còn 2,3 tỉ đồng do bà Phương nhận rồi chuyển lại cho bà Hoa.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định.

Tác giả: HÀ QUÂN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ