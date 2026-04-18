Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 20 phút ngày 27/3/2026, tại khu vực xóm Hòa Sơn, xã Yên Thành, Công an xã Yên Thành trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn Sáng (SN 2005, trú tại xóm Bình Yên, xã Giai Lạc) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 06 viên ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an

Mở rộng điều tra, đến 07 giờ 30 phút ngày 28/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1994, trú tại xóm Phúc Thọ, xã Giai Lạc). Quá trình khám xét, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 29 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An hoàn tất các thủ tục để xử lý nghiêm hai đối tượng theo quy định pháp luật.