Kết quả đo nồng độ cồn, ma túy với cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn

Tối 13-4, Công an TP hà Nội đã thông tin về vụ tai nạn liên hoàn tại đường Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, Hà Nội).

Cô gái có biểu hiện bất thường. Ảnh: OFFB

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, xe ô tô mang BKS 30L-221.xx do chị L.T.T. (SN 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi phố Trần Vỹ. Khi đến khu vực trước số 84 đường Doãn Kế Thiện, phương tiện này xảy ra va chạm với 2 xe máy đi phía trước cùng chiều, là xe máy mang BKS 18D1-741.xx do anh V.T.C. (SN 2006, trú tại Ninh Bình) điều khiển và xe máy mang BKS 29X3-075.xx do chị N.T.T. (SN 1991, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Chưa dừng lại, chiếc xe ô tô mang BKS 30L-221.xx tiếp tục va chạm với xe ô tô mang BKS 30E-393.xx do anh L.T.A. (SN 1990, trú tại Bắc Ninh) điều khiển, đang di chuyển theo chiều ngược lại hướng về Phạm Văn Đồng.

Hậu quả vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, song cả 4 phương tiện liên quan đều bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau.

... Thời điểm chiếc xe gây tai nạn liên hoàn. Ảnh: Gif

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, tránh ùn tắc. Cùng với đó, tiến hành các bước điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe liên quan. Kết quả cho thấy cả 4 trường hợp đều không vi phạm, không phát hiện nồng độ cồn cũng như chất ma túy.

Trước đó, người dân chứng kiến cho biết sau khi va chạm xảy ra, nữ tài xế ngồi trên ghế lái có biểu hiện lạ và mất khoảng 15 phút mới xuống được xe.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động