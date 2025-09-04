Bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi đến 644%/năm

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, nhóm người gồm: Phạm Duy (sinh năm 1992), Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1966), Phan Việt Trung (sinh năm 1992), Trần Tuấn Vũ (sinh năm 1990) cùng trú tại phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội và Dương Hữu Phúc (sinh năm 1987), trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai cho một số người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế vay tiền với mức lãi suất từ 240%/năm đến 644%/năm.

Đối tượng Phạm Duy lúc bị bắt

Đây là mức lãi suất cao gấp từ 12 đến hơn 31 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định. Tổng số tiền nhóm người này cho vay hơn 25 tỷ đồng, số lãi thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng. Qua truy xét, cơ quan công an tỉnh Quảng Trị bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu gồm Phạm Duy, Nguyễn Văn Dũng và Phan Việt Trung về hành vi vi phạm “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Khám xét nơi ở trọ của những người liên quan, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan vụ án như: 10 điện thoại di động, 2 máy tính để bàn, 2 con dao, 2 cây kiếm cùng nhiều tài liệu liên quan. Khám xét phòng trọ của Trần Tuấn Vũ và Phan Việt Trung ở phường Nam Đông Hà, lực lượng công an đã phát hiện 9 viên nén hình tròn, màu hồng nghi ma túy.

Hai đối tượng này đã được bàn giao cho Công an phường Nam Đông Hà để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tang vật liên quan vụ án.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

