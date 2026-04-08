Bắt giam gã đàn ông nhiều lần cưỡng hiếp nữ sinh chưa đủ 16 tuổi

Theo kết quả điều tra, Hòa và cháu L.T.T.T. (SN 2012, ngụ xã Tân Đông) có mối quan hệ quen biết từ trước. Từ tháng 8/2023 đến ngày 25/8/2025, Hòa đã có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu T. khoảng 10 lần.

Tiếp đó, từ ngày 25/8/2025 đến ngày 25/3, Hòa nhiều lần gặp cháu T. tại khu vực gần trường nơi cháu đang theo học và tiếp tục có hành vi xâm hại tình dục.

Bị can Nguyễn Văn Hòa.

Đến ngày 25/3, giáo viên chủ nhiệm thấy T. có nhiều biểu hiện lạ nên gặng hỏi thì phát hiện sự việc bị xâm hại tình dục như trên. Giáo viên chủ nhiệm thông báo gia đình cháu T. làm đơn tố giác đối tượng đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Hòa đã khai nhận hành vi phạm tội.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân cần đặc biệt quan tâm, chăm sóc, quản lý, giáo dục tốt đối với con em, nhất là trẻ em trong độ tuổi vị thành niên, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc.



Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn