Bão số 13 mạnh cấp 14, giật cấp 17, chiều tối nay áp sát đất liền

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4h ngày 6/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Dự báo tới 16h ngày 6/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h; vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc -110,3 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120km về phía Đông; cường độ bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Vùng nguy hiểm ở vào khoảng vĩ tuyến 11,50N-16,00N, phía Tây kinh tuyến 115,50E.

Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có rủi ro thiên tai cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo tới 4h ngày 7/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25km/h; vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc -107,7 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi - Nam Lào; cường độ bão mạnh cấp 9, giật cấp 11; vùng nguy hiểm ở vào khoảng vĩ tuyến 12,00N-16,00N, phía Tây kinh tuyến 112,50E.

Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có rủi ro thiên tai cấp độ 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Dự báo tác động của bão trên biển, khu vực Giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão cao 8,0-10,0m; biển động dữ dội.Từ sáng ngày 06/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3,0-6,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7,0-9,0m; biển động dữ dội.

...

Khu vực ven biển từ TP. Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ chiều 6/11, khu vực ven biển từ TP. Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ chiều tối 6/11, khu vực từ Nam TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai), giật cấp 14-15; khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc TP. Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ tối và đêm 6/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ ngày 6-7/11, khu vực từ Tp. Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt. Từ ngày 08/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7-8/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV