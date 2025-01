Bảo đảm an ninh trật tự để người dân Hà Tĩnh vui xuân đón Tết

Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiều biện pháp bảo đảm cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn



Dự báo tình hình an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) dịp Tết nguyên đán cùng các lễ hội xuân tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm người dân đón Tết an toàn, vui tươi và bình yên.

Ngày đầu năm Ất Tỵ, dù không khí Tết đã tràn ngập khắp mọi phố phường, song các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn làm việc miệt mài, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Nguyễn Xuân Thao cho biết, đơn vị đã tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình; kịp thời tham mưu giải quyết triệt để những vấn đề phức tạp nổi lên ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, tập trung phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật với tinh thần “Thượng tôn pháp luật - không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

CSGT tỉnh Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra, tuyên truyền ATGT đường thủy tại các điểm có hoạt động du lịch, lễ hội



Trưởng Công an TP. Hà Tĩnh, Trung tá Đặng Văn Đức cho biết, dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ, tại TP. Hà Tĩnh - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh sẽ diễn ra nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, vui Tết cổ truyền dân tộc. Điều này cũng kéo theo tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật sẽ diễn biến phức tạp hơn, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT, ATGT nên yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho các CBCS cũng cao hơn.

...

Để chủ động các phương án, công an TP. Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường lực lượng xuống cơ sở, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT phối hợp với lực lượng công an địa phương làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật của các tầng lớp nhân dân.

CBCS công an tỉnh Hà Tĩnh miệt mài trên các tuyến đường để bảo đảm trật tự, an toàn cho Nhân dân vui xuân trọn vẹn



Tại thị xã Kỳ Anh - nơi có Khu kinh tế Vũng Áng với nhiều công trình, dự án trọng điểm, lực lượng công an đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện, triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh đạt hiệu quả cao nhất với tinh thần kiên quyết xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia giải quyết, xử lý các vụ việc phức tạp về ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn.

Để bảo đảm trật tự ATGT, Phòng CSGT công an tỉnh cũng đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện của Nhân dân. Đơn vị huy động lực lượng, phương tiện, bố trí nhiều tổ công tác khép kín địa bàn, kết hợp công khai và hóa trang mật phục, sử dụng thiết bị nghiệp vụ tập trung kiểm tra, xử lý quyết liệt với các vi phạm là nguyên nhân xảy ra tai nạn và phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông.

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã đến mang theo niềm vui và hy vọng mới. Trong không khí rộn ràng ấy, lực lượng công an Hà Tĩnh vẫn miệt mài trên các tuyến đường, địa bàn, bảo đảm trật tự, an toàn cho Nhân dân vui xuân trọn vẹn. Sự tận tâm, trách nhiệm và quyết tâm cao của các CBCS là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, góp phần giữ gìn mùa xuân yên bình, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.

