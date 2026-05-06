'Xương con nhức quá, mẹ làm sao cho chân con hết đau đi'

Ngay sau khi hoàn thành lớp 1, em Triệu Vy (hiện là học sinh lớp 3A7, Trường Tiểu học 1 xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) được chẩn đoán mắc ung thư máu. Từ đó, tuổi thơ của em không còn là những ngày đến trường vô tư, mà là chuỗi ngày điều trị với những đợt truyền hóa chất và cơn đau xé lòng.

Hơn một tháng nay, em được chuyển điều trị tại Bệnh viện K. Bố mẹ thay nhau túc trực, nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài nhìn con quằn quại.

Lời van xin của đứa con gái bé bỏng khiến người mẹ như đứt từng khúc ruột, nước mắt nuốt vào trong.

Cô bé 8 tuổi chỉ mong sớm bình phục để được nhảy múa trên đôi chân của mình.

Những khi còn chút sức, nhớ lớp, bé Triệu Vy lại mượn máy mẹ gọi điện cho cô giáo Thúy Hiền.

"Cháu nở nụ cười hiền lắm. Cháu nói với em, cháu rất thích múa, thích hát và xem TikTok của cô nữa. Câu nói ngây thơ ấy khiến cô vừa thương vừa xót xa vô cùng", cô Hiền nghẹn ngào thông tin.

Hoàn cảnh gia đình bé Triệu Vy vốn đã khó khăn. Bố làm ruộng, mẹ là cô nuôi trường mầm non. Cả hai vợ chồng đều phải nghỉ việc, gửi con trai đầu cho bà nội già yếu để cùng ra viện chăm con. Chi phí điều trị ngày càng lớn, gia đình thêm kiệt quệ.

Mỗi ngày trôi qua với những lần truyền hóa chất là mỗi ngày chiếc ví của gia đình cạn dần. Nỗi đau thể xác đè nặng lên vai đứa trẻ mới 8 tuổi, song nỗi đau tinh thần khi nhìn bố mẹ khóc thầm sau cánh cửa phòng bệnh dường như còn giày vò em hơn thế.

Nhiều đêm, cơn đau ập đến dữ dội, em lại rưng rưng khóc: “Mẹ ơi, xương con nhức quá, đau quá, mẹ làm sao cho chân con hết đau đi”.

Mong quý tấm lòng chung tay, sẻ chia với cháu chút ít. Mọi sự giúp đỡ, dù nhỏ nhất, cũng là tia hy vọng để em Vy có thêm cơ hội sống, được trở lại trường và tiếp tục ước mơ nhỏ bé được múa hát cùng cô giáo. Hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa nhân ái để cuộc đời bé Triệu Vy không còn là những đêm dài vật vã với cơn đau xương tủy.

Mọi sự giúp đỡ em Triệu Vy xin gửi về: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 2, ngõ 5, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217 Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT68

Tác giả: Phương Hồ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn