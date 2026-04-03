Ai đã bỏ ma tuý vào vali đưa 4 tiếp viên Vietnam Airlines xách về Việt Nam?

Vừa qua, VKSND TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án và bản cáo trạng truy tố Hoàng Sỹ Thắng cùng 227 bị can khác sang TAND cùng cấp để xét xử với hàng loạt tội danh liên quan đến ma tuý.

Các bị can bị truy tố nhiều tội, cụ thể: "Vận chuyển trái phép chất ma túy", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Không tố giác tội phạm", "Che giấu tội phạm" và "Chiếm giữ trái phép tài sản".

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Đường dây ma tuý này được biết đến từ kết quả đấu tranh vụ án 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma tuý từ Pháp về Việt Nam, gọi tắt là vụ án VN10.

Lực lượng chức năng phát hiện vụ tiếp viên xách ma tuý về Việt Nam



Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng đã bắt thêm Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Andrea Aybar Carmona (quốc tịch Tây Ban Nha, người mẫu An Tây), Nguyễn Đỗ Trúc Phương (thường gọi "cô tiên" Trúc Phương) do liên quan đến ma tuý.

Công an TPHCM và VKSND TPHCM nhận định vụ án Hoàng Sỹ Thắng và đồng phạm là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, liên quan đến số lượng lớn bị can, phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều tỉnh, thành phố.

Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với phương thức, thủ đoạn tinh vi, có sự phân công vai trò chặt chẽ, lợi dụng không gian mạng và các phương tiện giao dịch điện tử để thực hiện việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, trên cơ sở yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và chỉ đạo của lãnh đạo VKSND Tối cao, các cơ quan tiến hành tố tụng TPHCM đã tập trung mở rộng điều tra, xử lý triệt để các đối tượng có liên quan, bảo đảm không để lọt tội phạm.

...

Từ khi khởi tố vụ án đến nay, Công an TPHCM đã nhập tổng cộng 20 vụ án với 228 bị can. Việc nhập vụ án và mở rộng điều tra được thực hiện trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, bảo đảm đúng quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Người bí ẩn bỏ ma tuý vào vali

Trong quá trình kiểm sát điều tra, VKSND TPHCM đã phối hợp chặc chẽ với Công an TPHCM làm rõ hành vi phạm tội, vai trò của các đối tượng và củng cố chứng cứ.

Công an TPHCM và VKSND TPHCM đã làm rõ từng mắc xích quan trọng



Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã phục hồi điều tra đối với 4 bị can trước đó bỏ trốn, bị truy nã để đưa ra truy tố, xét xử vắng mặt bị cáo, trong đó có Hà Danh Nậm (SN 1974, quê Nghệ An, đã bỏ trốn, đang sống ở nước ngoài).

Cơ quan điều tra xác định Hà Danh Nậm là người đã bỏ các chất ma túy vào các hộp kem đánh răng, đóng gói cùng với các túi bột giặt, cà phê, bột ca cao, kẹo sô cô la, bàn chải đánh răng, nước súc miệng, dầu gội đầu ..., để ngụy trang nhằm tránh bị phát hiện.

Sau đó, Hà Danh Nậm thuê các tiếp viên hàng không, người Việt Nam định cư, học tập tại Pháp bỏ vào va li hành lý hoặc thuê nhận dịch vụ chuyển phát nhanh vận chuyển về Việt Nam.

Ma tuý về đến Việt Nam, Nậm thuê Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh nhận và giao ma túy cho người mua theo chỉ đạo của Nậm.

Trong vụ tiếp viên hàng không xách ma tuý, Nậm đã bỏ 2.973,37 gam ma túy (loại Ketamine) và 8.311,2 gam ma túy (loại ma tuý tổng hợp) tương đương hơn 11 kg các chất ma túy. Ngày 16-3-2023, khi các tiếp viên Vietnam Airlines đáp Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tác giả: Phạm Dũng



Nguồn tin: Báo Người Lao Động

