Con ở Nghệ An chuyển giới xúc động gặp lại bố sau 2 năm

Khoảnh khắc vỡ òa của cô gái chuyển giới khi gặp lại bố sau 2 năm Sau 2 năm xa cách, cô gái chuyển giới N.Anh (Nghệ An) bật khóc trong vòng tay người bố, người luôn lặng lẽ chấp nhận và yêu thương con vô điều kiện trên hành trình sống thật với chính mình.

Ngày 3/11, trở về sau chuyến công tác ở TP.HCM, N.Anh (thường được gọi với biệt danh là Bà Lan) từ Hà Nội bắt xe đến Hải Phòng để gặp bố.

"Lần cuối cùng gặp bố là Tết năm 2023, khi đó tôi vẫn còn là con trai. Giờ gặp lại, thấy bố gầy hơn, tôi thương bố lắm", N.Anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Bố cô làm bảo vệ, vì phải trực trong dịp Tết nên hai cha con không có dịp gặp nhau suốt thời gian dài. Lần gặp lại này, với N.Anh, là một trong những khoảnh khắc nhiều cảm xúc nhất sau hành trình sống thật với chính mình. Vừa nhìn thấy con, người bố không kìm được xúc động, ôm chầm lấy cô và bật khóc.

"Dù bố là người đã đồng ý cho tôi chuyển giới, chấp nhận giới tính của tôi. Nhưng khi gặp lại, tôi vẫn hồi hộp và bồi hồi khó tả", cô nói.

N. Anh và bố hạnh phúc sau 2 năm gặp lại.

Theo chia sẻ của N.Anh, từ nhỏ cô đã cảm nhận mình khác với các bạn nam cùng trang lứa. Lên tiểu học, cô chỉ thích chơi với các bạn nữ, thích váy áo, nên thường bị nhiều người trêu chọc về giới tính.

Đến cấp 2, cô nhận ra rõ ràng hơn về giới tính thật của mình, và từ cấp 3, N.Anh bắt đầu tìm hiểu sâu hơn, ấp ủ ước mơ được sống trong hình hài của một cô gái.

Hành trình ấy không dễ dàng, nhưng N.Anh đã tự mình vượt qua. Cô đi làm, tiết kiệm từng đồng để có thể thực hiện ca phẫu thuật chuyển giới.

... Hoàng Nhất luôn bên cạnh N.Anh trong mọi ca phẫu thuật.

"Tôi may mắn vì bố mẹ luôn yêu thương vô điều kiện, kể cả khi tôi công khai giới tính thật. Ở Nghệ An, việc chuyển giới vẫn còn là điều rất lạ, nhưng bố mẹ chưa bao giờ ngừng thương tôi", cô xúc động nói.

Sắp tới, N.Anh dự định sang Thái Lan để hoàn tất phần phẫu thuật còn lại. Đó cũng chính là giấc mơ mà cô đã ấp ủ suốt 22 năm.

"Giờ tôi đã có thể lo được cho bố mẹ, nên tôi yên tâm đi tiếp hành trình của mình. Từ khi đi học, tôi luôn cố gắng tự lập để bố mẹ đỡ vất vả", cô bộc bạch.

Gia đình N.Anh có 3 chị em, cô là con út. Hai chị gái đã lập gia đình, còn N.Anh - người con từng khiến bố mẹ nhiều lần lo lắng - giờ là niềm tự hào vì sự nghị lực và hiếu thảo.

Trong câu chuyện của mình, N.Anh cũng nhắc đến người bạn thân Hoàng Nhất - người cô xem như một người anh trai. Nhất luôn đồng hành cùng cô trong mọi ca phẫu thuật khi gia đình không ở cạnh bên.

"Nhất là người đã dạy dỗ, chỉ bảo tôi rất nhiều điều. Cả hai cùng nhau làm việc, hỗ trợ nhau từ con số 0 cho tới hiện tại", cô chia sẻ.

Hình ảnh của N. Anh sau khi chuyển giới.

