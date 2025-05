22 thanh thiếu niên dùng bom xăng 'báo thù', tấn công tiệm làm tóc

Các thiếu niên khai chỗ cất giấu hung khí sau khi bị bắt - Ảnh: Công an Long An cung cấp

Ngày 7-5, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 22 thanh thiếu niên trong vụ tấn công, ném bom xăng vào tiệm làm tóc ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An vào ngày 23-4.

Theo nội dung vụ việc, ngày 18-4, N.N.K. (17 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) cùng với nhóm bạn đến công viên ở huyện Tân Trụ thì bị một nhóm thanh thiếu niên huyện Tân Trụ đuổi đánh nên bỏ đi.

Ngày 19-4, N.N.K. cùng Nguyễn Phi Châu (19 tuổi) và nhóm bạn huyện Bến Lức đến TP Tân An lại tiếp tục gặp, xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên của Nguyễn Minh Triều (23 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ) và bị nhóm này đuổi đánh.

Nhóm N.N.K., Châu chạy về lại huyện Bến Lức họp bàn và khuya cùng ngày kéo sang địa bàn huyện Tân Trụ tìm “báo thù” nhưng không gặp ai nên đi về.

Đến chiều 23-4, Châu gọi điện tập hợp một nhóm thanh thiếu niên tại bãi đất trống xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức rồi chuẩn bị dao, kiếm, hung khí tự chế và mua xăng, vỏ chai bia làm bom xăng.

Cả nhóm cầm theo vũ khí đi trên khoảng 19 xe máy, tìm đến nhà một thiếu niên 17 tuổi bạn của Triều tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa.

Đến xã Nhị Thành, thấy thiếu niên 17 tuổi bạn Triều đang ngồi bán cá viên chiên và nói chuyện với 6 người trước một tiệm làm tóc, nhóm của Châu dừng xe ném bom xăng vào những người này.

Các thanh thiếu niên bị bắt giam sau vụ gây rối trật tự công cộng - Ảnh: Công an Long An cung cấp



Thấy “đối thủ” bỏ chạy vào tiệm làm tóc, nhóm Châu tiếp tục dùng hung khí đuổi theo, đập vỡ cửa kính, ném bom xăng vào cửa, mái tiệm và đập bể xe cá viên chiên. Cả nhóm còn nẹt pô xe, hò hét, chửi bới gây hoang mang cho người dân trong khu vực rồi tiếp tục nẹt pô, cầm hung khí la hét chạy về hướng huyện Tân Trụ.

Đến khi gặp lực lượng công an xã đi tuần, cả nhóm bỏ chạy theo nhiều hướng, sau đó quay lại bãi đất trống ban đầu tụ tập để cất giấu hung khí.

Nhận tin báo của địa phương, cơ quan điều tra đã xác minh, mời các thanh thiếu niên lên làm việc.

Qua đó xác định N.N.K., Nguyễn Phi Châu và 20 thanh thiếu niên tuổi từ 16 - 22 trong nhóm có hành vi đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng nên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra.

Tác giả: Sơn Lâm

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ