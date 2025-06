2 đối tượng dùng dao khống chế nữ nhân viên bán hàng: Pha xử lý thông minh của cô gái trong 3 phút

Xuất hiện trên mạng xã hội từ tối ngày 21/6, đoạn clip dài 3 phút ghi lại cảnh 2 đối tượng lao vào cửa hàng thời trang, dùng dao khống chế nữ nhân viên bán hàng để cướp tài sản nhanh chóng nhận được chú ý của dư luận. Theo nội dung đoạn clip thì thời điểm xảy ra sự việc, 2 đối tượng dùng dao uy hiếp, hỏi nữ nhân viên chỗ đựng tiền. Chúng tiến lại quầy đựng tiền, vơ vét hết tài sản rồi dùng dây sạc điện thoại trói tay và chân nữ nhân viên trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trong suốt quá trình này, nữ nhân viên bán hàng tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cô nghe theo 2 đối tượng cầm dao, chỉ két đựng tiền và liên tục năn nỉ, cố gắng xoa dịu sự hung hăng của chúng: "Dạ từ từ anh ơi, anh tha cho em đi... Em có làm gì đâu anh? Anh cứ lấy đi rồi tha cho em. Em thề là em không có làm gì hết..."

Hành xử của nữ nhân viên bán hàng đã nhận được rất nhiều lời khen của dân mạng: "Bé này rất thông minh, thà để chúng lấy tiền chứ không thì mất mạng, rồi từ từ công an cũng tóm gọn"; "Cô gái thông minh bình tĩnh và im lặng để giữ an toàn tính mạng, đáng khen"; "Tỉnh táo và thông minh".

Được biết, sự việc trong clip trên xảy ra vào tối ngày 16/6 tại một cửa hàng thuộc khu phố Thanh Xuân (thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước). Nữ nhân viên bị khống chế là L.N.T.V. (SN 2004, Bình Phước).

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc, Công an thị trấn Thanh Bình đã đến hiện trường lấy lời khai của nạn nhân, đồng thời phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng.

Hai đối tượng được xác định gồm Cao Xuân Hiến (SN 2001) và Nguyễn Minh Hoàng (SN 2005, cùng trú tỉnh Bình Phước). Chúng bị bắt giữ khi đang lẩn trổn tại một căn nhà trọ. Làm việc với lực lượng công an, chúng đã thừa nhận mọi hành vi của mình.

Theo lời khai của hai đối tượng, chúng giả vờ hỏi mua gấu bông, sau đó một trong hai đối tượng kéo cổ nữ nhân viên làm cô ngã xuống sàn, rồi kề dao vào cổ, ép nạn nhân dẫn đến khu vực để tiền. Tổng số tiền chúng lấy được là khoảng 1,5 triệu đồng. Sau khi chạy trốn, chúng đã trói nữ nhân viên này lại.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn