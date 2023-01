184 tỷ đồng bị xóa nợ và 4 khu đất 'vô hình' ở Cienco 1

Ngày 20/1, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty cổ phần (Cienco 1).

Ông Phạm Dũng (62 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV Cienco 1) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội này là các ông Cấn Hồng Lai (68 tuổi, cựu Tổng giám đốc Cienco 1), Nguyễn Ngọc Tuyển (cựu kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C) và 4 bị can khác.

Cáo buộc cho thấy Cienco1 thành lập năm 1995 do Bộ Giao thông Vận tải đại diện chủ sở hữu. Phần vốn điều lệ thuộc sở hữu Nhà nước là 100%. Năm 2013, Bộ chủ quản phê duyệt cho Cienco 1 thực hiện cổ phần hóa. Bị can Phạm Dũng được giao làm Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp, còn ông Lai làm phó ban.

Theo VKS, quá trình cổ phần hóa, các bị can Dũng và Lai cùng thuộc cấp đã thỏa thuận, thống nhất xử lý các khoản nợ phải thu trái quy định pháp luật. Mục đích để xử lý tài chính trước khi cổ phần hóa cho Cienco 1 không còn các khoản nợ xấu.

Bị can Cấn Hồng Lai (trái) và Phạm Dũng. Ảnh: Bộ Công an.



Giai đoạn 2010-2013, các bị can xác định 50 công ty còn nợ Cienco 1 tổng số tiền 364 tỷ đồng. Trong đó, 184 tỷ đồng là khoản nợ khó thu hồi, nên các bị can đã quyết định xóa nợ dù đây là tài sản công. Sau khi cổ phần hóa, nhóm bị can tại Cienco 1 công ty cổ phần đòi được 65 tỷ đồng trong số 184 tỷ đồng, nhưng không bàn giao tiền cho Nhà nước theo quy định.

Cũng theo cáo trạng, khoản tiền 184 tỷ đồng nêu trên phải được tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa. Tuy nhiên, bị can Cấn Hồng Lai và đồng phạm đã không làm việc này. Mục đích là để làm đẹp sổ sách kế toán, thuận tiện việc chào bán cổ phần phục vụ cổ phần hóa.

Ngoài ra, Cienco 1 khi cổ phần hóa không bàn giao giá trị quyền sử dụng 4 khu đất vào giá trị doanh nghiệp, gồm: 422 m2 tại số 135 Nguyễn Văn Đậu, TP.HCM; 916 m2 tại TP Tân An, tỉnh Long An; 16.706 m2 tại Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và 852 m2 tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Theo quy định, khi doanh nghiệp cổ phần hóa, UBND cấp tỉnh sẽ có ý kiến để làm căn cứ xác định giá trị đất. Nhưng nhóm cựu lãnh đạo Cienco 1 và các bị can thuộc Công ty A&C đã xác định 4 khu đất trên là "tài sản cố định vô hình" với tổng giá trị 12,6 tỷ đồng.

Theo Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự, tổng giá trị 4 khu đất của Cienco 1 là hơn 67,4 tỷ đồng. Căn cứ vào đó, VKS xác định hành vi "bỏ quên" 4 khu đất của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 54,7 tỷ đồng.

Với những cáo buộc nêu trên, VKS cho rằng sai phạm của các bị can Phạm Dũng, Cấn Hồng Lai và đồng phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Cienco 1 gây thiệt hại tài sản Nhà nước với tổng số tiền gần 240 tỷ đồng.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: zingnews.vn