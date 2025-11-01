12 giờ chạy đua giữa dòng nước lũ để tìm một người phụ nữ ở Quảng Trị

Lực lượng công an và người dân xã Kim Ngân lên đường tìm kiếm nạn nhân

Tối 31-10, Công an xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo bà Hồ Thị Một (SN 1986, trú bản Mít Cát, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị). Bà Một đi rừng lấy măng từ 6 giờ sáng nhưng đến tối vẫn chưa trở về.

Ngay khi nhận tin, lãnh đạo Công an xã Kim Ngân huy động khẩn cấp 5 tổ công tác phối hợp cùng lực lượng biên phòng, quân sự, kiểm lâm, lực lượng an ninh trật tự cơ sở và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Mưa lớn kéo dài, nước suối dâng cao, nhiều đoạn đường bị sạt lở, chia cắt khiến việc tìm kiếm vô cùng khó khăn. Các tổ công tác phải băng rừng, vượt suối, soi đèn pin lội qua nhiều khu vực nguy hiểm để truy tìm dấu vết người mất tích.

Lực lượng chức năng cùng người dân bản Mít Cát mang theo đèn pin, áo mưa tham gia tìm người mất tích.

... Bà Hồ Thị Một được tìm thấy trong tình trạng mệt lả, sức khỏe cơ bản ổn định.

Sau 12 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 8 giờ ngày 1-11, lực lượng chức năng phát hiện bà Hồ Thị Một bên bờ suối dọc sông Long Đại, đoạn qua bản Mít Cát, trong tình trạng tinh thần hoảng loạn nhưng sức khỏe cơ bản ổn định.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng sơ cứu rồi đưa bà Một vượt sông Long Đại về cơ sở y tế để chăm sóc.

Theo người dân địa phương, khu vực rừng nơi bà Một đi lấy măng là vùng núi hiểm trở, có nhiều suối sâu và đường mòn dễ lạc, nhất là trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

Việc tìm thấy và đưa bà Một trở về an toàn được xem là một nỗ lực lớn của các lực lượng chức năng và người dân xã Kim Ngân.

