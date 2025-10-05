Học sinh lớp 7 lạc giữa rừng khi đi bứt mây, hàng chục người xuyên đêm tìm kiếm

Chiều 4/10, ông Phan Duy Hưng – Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, Tp.Đà Nẵng - cho hay, lực lượng chức năng xã cùng người dân vừa kịp thời tìm thấy em T.T.L.V (lớp 7/5, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Trà Đốc) sau khi em bị lạc trên núi Cộng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 3/10, sau buổi học, em V. theo mẹ lên núi Cộng (thôn 5, xã Trà Đốc) bứt mây rừng – công việc quen thuộc của đồng bào địa phương. Tuy nhiên, do khu vực núi rậm rạp cây rừng, em đã đi lạc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Trà Đốc đã huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn thể, thanh niên cùng thầy cô giáo khẩn trương đến hiện trường, tỏa đi nhiều hướng để tìm kiếm.

... Lực lượng chức năng xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng cùng người dân đã xuyên đêm tìm kiếm và kịp thời đưa em học sinh lớp 7 đi lạc về nhà. Ảnh: D.H



Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, sóng điện thoại chập chờn. Lực lượng tham gia phải sử dụng đèn pin, gậy gộc để dò đường, kiên trì xuyên đêm lùng sục khắp khu vực núi.

May mắn đến khoảng 5h sáng 4/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và đưa em V. về nhà trong tình trạng sức khỏe ổn định. Chính quyền địa phương đã động viên tinh thần em và gia đình, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp khẩn trương của các lực lượng tham gia.

Tác giả: Trúc Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn