Video clip ghi lại hình ảnh một ô tô hiệu Lexus phía đuôi có ghi biển 30A 058 - 68 màu trắng nhưng phía trên đầu xe lại gắn biển màu xanh 80A 058.79. Hiện, chưa có thông tin cụ thể về chiếc xe.

Báo Giao thông sẽ cập nhật thêm thông tin về chiếc xe này.



Tác giả: Cẩm Tú

Nguồn tin: Báo Giao Thông