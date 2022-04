Xe tải đi tốc độ cao đâm vào 2 bé gái, 2 người phụ nữ bên đường cũng hứng nạn

Sự cố va chạm xảy ra vào 17h13 ngày 23/4 được camera hành trình của chính xe tải gây tai nạn ghi lại.

Khi chiếc xe này đang lưu thông trên một con đường lớn với tốc độ khá cao thì xảy ra va chạm mạnh với 2 bé gái điều khiển xe đạp đi sang đường. Sau đó, chiếc xe mất lái tiếp tục đâm vào 2 người phụ nữ đứng ở lề đường. Cú đâm mạnh, chính diện khiến các nạn nhân bị đập phần mặt vào thân xe vô cùng đau đớn.

Phía dưới bình luận, dân mạng chỉ ra lỗi sai của 2 bé gái sang đường thiếu quan sát đặc biệt là tài xế xe tải phóng với tốc độ khá cao dẫn đến không kịp xử lý tình huống.

...

Your browser does not support the video tag.

Tài xế xe tải đâm liên tiếp vào 4 người

Tác giả: Minh

Nguồn tin: Nhịp sống Việt