Vừa mua xe ô tô, tài xế húc đổ cổng đại lý rồi gây tai nạn kinh hoàng

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một khách hàng đã chọn mua chiếc hatchback Volkswagen Polo TSI màu trắng mới tinh. Khi vừa lái xe ô tô rời khỏi đại lý được khoảng vài mét, chiếc xe này bất ngờ lảo đảo, húc vào một chiếc xe ô tô đang đỗ rồi đâm sầm vào cổng đại lý.

Cuối cùng, chiếc xe nảy lên rồi lật ngửa. Rất may không ai bị thương, tuy nhiên chiếc xe bị hư hỏng khá nặng.

Sự việc xảy ra mới đây tại một đại lý Volkswagen ở phía nam Ấn Độ và đã được camera giám sát ghi lại. Nguyên nhân được cho là tay lái của tài xế còn non và chưa quen xe mới.

Trước đó vào tháng 2/2019, một khách hàng tại Mandi, Ấn Độ đã đến xem chiếc Hyundai Elite i20 ở đại lý. Sau khi trao đổi với nhân viên bán hàng của showroom, người khách đã vào bên trong để tìm hiểu kỹ hơn.

Có thể do nhầm lần giữa chân phanh và chân ga nên vị khách này đã đâm vỡ cửa kính đại lý, bay ra khỏi showroom ở độ cao khoảng gần 1 mét. Chiếc xe dừng lại khi đâm vào những xe đỗ bên ngoài.

Vụ tai nạn ước tính gây thiệt hại khoảng 5.631 USD.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin