Video: Nam thanh niên cứu sống thần kỳ bé 3 tuổi rơi từ tầng 12: trượt chân nhưng vẫn đưa tay đỡ cháu

Khoảnh khắc nam thanh niên cứu sống bé gái khi rơi từ tầng 12A xuống - Video: H. LINH

Đó là những chia sẻ của anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, làm nghề chở hàng, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) khi kể lại khoảnh khắc cứu sống bé gái 3 tuổi (sinh năm 2018) rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (Q. Thanh Xuân, Hà Nội) vào chiều 28-2.

Theo anh Mạnh, khoảng 17h30 chiều nay, khi anh đang ngồi trong xe hơi chờ chuyển hàng cho khách ở tòa nhà chung cư đối diện thì thấy mọi người hô hoán lớn.

Thấy vậy, anh Mạnh ngó đầu ra khỏi xe nhìn xung quanh thì vẫn thấy mọi người vẫn gào thét rất lớn, kêu cứu em bé.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người cứu sống bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (Q. Thanh Xuân, Hà Nội) vào chiều 28-2 - Ảnh: H. LINH

...

"Tôi nhìn xung quanh và ngẩng lên thì nhìn thấy một em bé đang leo lan can ở tầng cao ra ngoài. Thấy vậy, tôi liên mở cửa xe rồi tìm cách trèo lên trên mái tôn để đỡ cháu nếu rơi.

Tôi vừa trèo lên mái tôn cao khoảng hơn 2m và nhìn lên trên thì thấy cháu bé rơi xuống, lúc đó tôi còn trượt chân. Nhưng cố nhoài người, đưa tay ra đỡ, may mắn cháu bé rơi trúng tay tôi. Tôi và cháu ngã xuống, lún cả mái tôn.

Tôi vội ôm bé lên, thấy máu chảy ra ở miệng cháu, tôi liền đưa cháu xuống đất. Sau đó, mọi người đưa cháu bé đi cấp cứu" - anh Mạnh kể.

Anh Mạnh cho biết, khi nhìn thấy bé leo qua lan can, trong đầu anh chỉ làm thế nào để cứu cháu bé nếu rơi.

"Con gái tôi cũng bằng tuổi bé gái ấy. Dù bị bong gân nhưng cứu được cháu bé tôi cảm thấy làm được một điều gì đó rất ý nghĩa" - anh Mạnh nói.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ